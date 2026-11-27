지난 6·3 지방선거 과정에서 불거진 박완수 경남지사 선거캠프의 ‘딥페이크 영상 제작 및 관권선거 의혹’을 수사해 온 경찰이 전·현직 공무원과 캠프 관계자 등 12명을 공소청에 넘겼다.

경찰은 박완수 지사에 대해서는 증거불충분으로 불송치했다.

박완수 경남지사가 경남도청 프레스센터에서 지난 선거 과정에서 불거진 딥페이크‧관권선거 의혹과 관련, ‘경찰 불송치 결정’에 대한 그간의 소회와 입장을 밝히고 있다. 경남도 제공

경남경찰청 사이버수사과는 공직선거법 위반 혐의로 전직 공무원 A씨와 현직 공무원 B씨 등 전·현직 경남도청 공무원 3명과 홍보 영상·디자인 업체 관계자, 선거캠프 관계자 등 총 12명을 창원지방공소청에 불구속 송치했다고 27일 밝혔다.

경찰에 따르면 송치된 피의자 중 9명은 지난 6·3 지방선거 당시 박 지사 선거운동을 위한 홍보 영상 제작자를 섭외·활동하는 과정에서 법정 수당과 실비 외에 숙소와 급여 등 금품을 주고받은 혐의를 받는다.

전체 12명 가운데 8명은 공식 선거사무소가 아닌 영상 제작 담당 유사 선거사무소를 설치한 혐의도 받고 있다.

전·현직 공무원 3명은 공무원 신분임에도 박 지사의 선거운동 관련 사항을 지시하거나 보고받는 등 선거에 관여한 혐의를 받는다.

논란이 됐던 캠프 관계자들의 딥페이크 영상 제작 의혹에 대해서는 불송치 결정이 내려졌다.

경찰은 영상 제작에 인공지능(AI) 기술이 활용된 사실은 확인했으나 실제와 구분하기 어려울 정도는 아니라고 판단했다.

경찰은 지난달 7일 박 지사를 소환 조사하는 등 직접 개입 여부도 수사했지만, 박 지사가 불법 행위에 관여했다고 입증할 직접적인 증거가 부족하다고 보고 증거불충분으로 불송치했다.

6·3 지방선거 관련 일반 선거범죄 공소시효가 다음 달 3일 만료됨에 따라 공소청은 시효 만료 전 이들의 기소 여부를 결정할 방침이다.

이에 대해 박완수 지사는 이날 오전 경남도청 프레스센터에서 ‘경찰 불송치 결정’에 대한 그간의 소회와 입장을 밝혔다.

박 지사는 “지난 수개월은 저 개인적으로도 참으로 힘들고 어려운 시간이었다. 평생 공직에 몸담으면서 법과 원칙을 지키는 것을 기본 책무로 생각해 왔다”면서 “이번 수사 과정에서 말로 다 표현하기 어려운 답답함과 안타까움도 있었다. 그러나 무엇보다 마음이 무거웠던 것은 경남의 발전을 위해 온전히 써야 할 시간과 에너지가 분산되는 것이었다”고 심경을 토로했다.

그는 “일부 전‧현직 공무원을 비롯한 관련자들이 송치된 데 대해서는 안타깝게 생각한다”면서도 “이제 오직 도민만을 바라보겠다. 도민의 신뢰에 보답하는 최선의 길은 도지사로서의 책무를 충실하게 수행하고 도정의 성과를 만들어 매는 것이라고 생각한다”고 강조했다.

그러면서 “경남 경제를 더욱 튼튼하게 만들고, 도민의 삶을 더욱 행복하게 만드는 데 전념하겠다”며 “도민께 약속드린 ‘경남 대도약’을 반드시 실현할 수 있도록 혼신의 힘을 다하겠다”고 덧붙였다.

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