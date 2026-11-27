윤가은 감독의 영화 ‘세계의 주인’이 영국 개봉을 앞두고 현지 주요 매체에서 호평받고 있다. 지난해 국내 개봉 당시 독립영화로는 이례적으로 21만 관객을 모은 데 이어 해외 극장가에서도 성과를 이어가고 있다.

‘세계의 주인’ 프랑스 포스터. 바른손이앤에이 제공

27일(현지시간) 영국 개봉을 앞두고 영국 일간 가디언 수석 평론가 피터 브래드쇼는 ‘세계의 주인’에 별점 5개 만점에 4개를 부여하며 “아름다운 연출과 강렬한 흡인력을 지닌 가족 미스터리”라고 평가했다. 윤가은 감독이 “당혹감과 슬픔, 고통으로 가득한 기묘한 세계”를 만들어냈으며, 작품 전반에 규정하기 어려운 상실감이 흐른다고 분석했다. 주인 역을 맡은 배우 서수빈의 연기에 대해서는 “훌륭하다”고 평했다. 결말에 대해서는 관객마다 의견이 갈릴 수 있다는 점을 짚으면서도 “대단히 몰입감 있고 연출이 무척 뛰어난 드라마”라고 덧붙였다.

영국영화협회(BFI)가 발행하는 영화 전문지 사이트 앤드 사운드도 리뷰를 통해 ‘세계의 주인’을 “트라우마와 생존을 다룬 가슴 아프면서도 삶을 긍정하는 영화”라고 소개했다. 평론가 캐서린 휘틀리는 서수빈에 대해 “놀랍고 눈부신” 연기를 선보였다며 “피해자라는 틀에 갇히기를 생기 넘치게 거부”하는 주인의 모습에 주목했다. 휘틀리는 “주인의 삶을 향한 기쁨은 누구도 꺾을 수 없다”며 “그것이야말로 우리가 주인에게 바랄 수 있는 전부”라고 썼다.

‘세계의 주인’ 홍콩 포스터. 바른손이앤에이 제공

‘세계의 주인’ 일본 포스터. 바른손이앤에이 제공

‘세계의 주인’은 올해 상반기 홍콩·싱가포르·대만·프랑스 등에서 먼저 관객과 만났다. 1월 개봉한 홍콩에서는 15주, 5월 프랑스에서는 11주간 장기 상영했다. 27일 영국에 이어 다음 달 일본에서도 개봉하며, 내년에는 이탈리아·호주·이스라엘 등에서 차례로 공개될 예정이다.

이 작품은 해외 영화제에서도 작품성을 인정받았다. 지난해 캐나다 토론토국제영화제 플랫폼 경쟁 부문에 초청됐으며, 중국 핑야오국제영화제에서 2관왕에 올랐다. 바르샤바국제영화제에서는 국제영화비평가연맹상을, 낭뜨3대륙영화제에서는 대상을 받았다.

국내 영화제에서도 주요 부문을 석권했다. 윤가은 감독은 이 작품으로 여성 감독 최초로 청룡영화상 감독상을 받았으며, 앞서 백상예술대상에서도 영화부문 감독상을 수상했다. 서수빈 역시 백상·청룡을 비롯한 영화상에서 신인상을 싹쓸이하며 연기력을 인정받았다.

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