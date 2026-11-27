인공지능(AI) 투자를 둘러싼 불확실성이 커지는 가운데 한국과 중국, 일본, 아세안(ASEAN·동남아국가연합) 국가의 재정당국이 모여 협력을 다졌다. 참가국들은 AI 공급망의 핵심 거점 역할을 담당하는 만큼 경제 성장세가 유지될 것이라면서도 지정학적 불안 등의 하방 리스크체 정책 여력을 확보해야 한다는 점에 의견을 같이 했다.

재정경제부는 지난 25일부터 이틀간 일본 교토에서 ‘한·중·일 재무차관 및 중앙은행 부총재 회의’와 ‘아세안+3(한·중·일) 재무차관 및 중앙은행 부총재 회의’가 열렸다고 27일 밝혔다.

이번 회의에는 한·중·일 3개국과 아세안 11개국의 재무차관, 중앙은행 부총재, 아세안+3 거시경제조사기구(AMRO), 국제통화기금(IMF), 아시아개발은행(ADB) 주요 인사들이 참석했다.

한국에서는 문지성 재경부 국제경제관리관이 수석대표로 참석해 의장국으로서 한·중·일 차관회의를 주재했다. 이 회의에서 문 관리관은 지정학적 불안, AI 호황 지속가능성을 둘러싼 불확실성이 높은 상황에서 한·중·일이 다양한 경제·금융 분야에서 긴밀히 협력하는 것이 중요하다고 강조했다.

26일 부산 남구 신선대부두에 수출입 컨테이너가 쌓여있는 모습. 연합뉴스

이후 열린 아세안+3 회의에서 참석자들은 중동 지역 지정학적 불안에 따른 에너지 충격에도 전 세계적인 AI 투자 확대 덕분에 역내 경제가 탄탄한 성장세를 유지할 것이라고 전망했다.

그러나 아세안+3 지역이 반도체 등 AI 공급망에서 핵심 거점 역할을 담당하고 있어 역내 경제 성장은 AI 관련 성장세에 따른 영향을 크게 받을 수 있다고 지적했다. 아울러 지정학적 불안, 이상 기후 등 다른 경기 하방 리스크에 대비해 정책 여력을 확보해야 한다는 데 의견을 같이했다.

문 관리관은 한국 경제와 관련해 성장률 전망치가 상향되고 있으나 AI 전망과 관련한 불확실성, 산업 간 불균형 성장에 따른 경제 양극화 심화, AI를 활용한 사이버 공격과 같은 금융 안정성 저해 등 리스크 요인이 있다고 진단했다. 그러면서 대비를 빈틈없이 해야 한다고 강조했다.

역내 금융 협력과 관련해 참석자들은 금융 안전망인 치앙마이 이니셔티브 다자화(CMIM)의 실효성을 높이기 위해 현재의 다자간 통화스와프 방식을 납입자본 방식으로 전환하고, 납입자본을 관리할 법인격의 핵심 원칙에 합의했다.

내년 아세안+3 회의 의장국은 한국과 싱가포르가 함께 수임한다. 이에 문 관리관은 최근 AI를 활용한 사이버 공격 사례가 빈번해진 만큼 ‘AI와 금융 안정성’을 내년 회의의 신규 의제로 제안했다.

한편 문 관리관은 이번 회의를 계기로 일본·베트남·싱가포르 재무 차관과 양자 면담을 하고, 양국 간 경제 협력과 내년 아세안+3을 비롯한 다자 협의체에서 협력을 당부했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지