배드민턴 여자 단식 세계랭킹 1위 안세영(24·삼성생명)이 스포츠계를 넘어 아시아·태평양을 대표하는 영향력 있는 여성으로 이름을 올렸다. 가수 아이유와 블랙핑크 제니, 배우 송혜교·손예진 등 한국을 대표하는 문화계 스타들과 어깨를 나란히 했다. 한국인 선정자 7명 가운데 현역 운동선수는 안세영이 유일했다. 코트 위에서 세계 정상에 오른 데 이어 경기장 밖에서도 존재감을 드러낸 것이다. 국내에서도 만 40세 이하 혁신가에게 주어지는 포니정 영리더상까지 거머쥐며 자신의 가치를 입증했다.

안세영이 5일 중국 광둥성 선전에서 열린 2026 중국마스터스 배드민턴대회 여자 단식 준결승에서 일본의 야마구치 아카네와 경기를 끝낸 뒤 세리머니를 펼치고 있다. 선전=신화연합뉴스

대만 매체 ET투데이는 25일 안세영이 아시아·태평양 기업가 연례포럼(APEA)이 발표한 ‘아시아·태평양에서 가장 영향력 있는 젊은 여성 100인’에 선정된 사실을 조명했다. 한국에서는 안세영을 비롯해 아이유와 제니, 배우 손예진과 송혜교, 최수연 네이버 대표, 스타일난다 창업자 김소희가 명단에 포함됐다.

ET투데이는 아이유와 제니, 송혜교, 손예진 등 연예계 톱스타는 물론 재계 인사들과 현역 운동선수인 안세영이 한 명단에 이름을 올린 것은 보기 드문 일이라고 평가했다. 세계 배드민턴 무대에서 보여준 압도적인 경기력과 긍정적인 영향력이 스포츠계 바깥에서도 인정받았다는 설명이다.

국내에서도 안세영의 도전과 성취를 인정하는 상이 이어졌다. 포니정재단은 지난 25일 서울 강남구 삼성동 아이파크타워 포니정홀에서 제7회 포니정 영리더상 시상식을 열고 안세영과 김도형 미국 펜실베이니아대 화학·생체분자공학과 교수를 수상자로 선정했다.

포니정 영리더상은 우리 사회에 긍정적인 변화를 일으킨 만 40세 이하 혁신가 2명을 선정해 각각 상금 5000만원과 상패를 수여하는 상이다. 현대자동차 설립자인 고(故) 정세영 HDC그룹 명예회장의 혁신과 도전 정신을 이어가기 위해 2020년 제정됐다.

안세영은 시상식에서 “이 상은 저 혼자만의 성과가 아니라 저와 함께하는 모든 분의 노력과 열정이 모인 결과”라며 “앞으로도 코트 위에서 끝까지 포기하지 않는 자세로 국민에게 희망을 선사하는 선수가 되겠다”고 소감을 밝혔다. 정몽규 포니정재단 이사장은 굳건한 의지와 노력으로 전인미답의 영역을 개척하고 있는 안세영과 김 교수를 수상자로 선정해 더욱 뜻깊다고 축하했다.

안세영이 23일 인도 뉴델리에서 열린 2026 세계배드민턴선수권대회 여자 단식 결승에서 일본의 야마구치 아카네를 꺾고 우승한 뒤 기뻐하고 있다. 뉴델리=AP연합뉴스

안세영이 지금의 자리에 오르기까지 출발점은 남달랐다. 광주체육중 3학년이던 2017년 12월 국가대표 선발전에 출전한 그는 유일한 중학생이었다. 실업 선수 4명을 비롯해 고교·대학 선수까지 7명을 모두 꺾고 태극마크를 달았다. 어린 나이에 성인 선수들과 겨뤄 실력으로 국가대표 자리를 따낸 것이다.

이후 안세영은 한국 배드민턴의 역사를 바꿨다. 2023년 덴마크 코펜하겐 세계선수권대회 여자 단식 결승에서 스페인의 카롤리나 마린을 꺾고 우승했다. 한국 선수가 세계선수권 단식 정상에 오른 것은 남녀를 통틀어 처음이었다. 같은 해 항저우 아시안게임에서도 여자 단식과 단체전 금메달을 휩쓸었다.

2024 파리 올림픽에서는 중국의 허빙자오를 결승에서 2-0으로 제압하고 금메달을 목에 걸었다. 한국 배드민턴이 올림픽 단식 금메달을 따낸 것은 1996년 애틀랜타 대회 방수현 이후 28년 만이었다.

올해도 세계무대에서 새로운 이정표를 세웠다. 지난 4월 아시아선수권대회 여자 단식 우승으로 올림픽·세계선수권·아시안게임에 이어 아시아선수권까지 제패하며 한국 여자 배드민턴 선수 최초로 커리어 그랜드슬램을 완성했다. 8월에는 인도 뉴델리에서 열린 세계선수권대회 결승에서 일본의 야마구치 아카네를 2-0으로 꺾고 통산 두 번째 세계선수권 금메달을 목에 걸었다.

지난 9월 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임에서는 야마구치를 결승에서 2-0으로 제압하고 여자 단식 2연패를 달성했다. 아시안게임 여자 단식 사상 첫 2연패였다.

안세영이 지난 9월 일본 아이치현 이치노미야시립 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승에서 금메달을 확정한 뒤 기뻐하고 있다. 이치노미야=뉴시스

지난 8일 전남 여수 진남체육관에서 열린 코리아오픈 여자 단식 결승에서도 야마구치와 다시 맞붙었다. 첫 게임을 21-12로 따냈지만 두 번째 게임을 15-21로 내줬다. 마지막 3게임에서 21-16으로 승리하며 시즌 11번째 우승컵을 들어 올렸다. 2019년 일본의 모모타 겐토와 지난해 안세영이 세운 단일 시즌 최다 우승 기록인 11승을 두 시즌 연속 달성한 선수는 안세영이 처음이다.

올 시즌 성적은 더욱 압도적이다. 안세영은 72경기에서 71승 1패를 기록했다. 유일한 패배는 지난 3월 전영오픈 결승에서 중국의 왕즈이에게 당한 것이다. 이후 코리아오픈 결승까지 55경기를 내리 이겼다. 시즌 승률은 98.6%에 달한다.

이제 안세영의 시선은 12월9일 중국 항저우에서 개막하는 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 파이널스로 향한다. 타이틀 방어에 성공하면 단일 시즌 국제대회 우승 기록을 12회로 늘리게 된다. 조별리그 3경기와 준결승, 결승까지 모두 승리하면 60연승을 달성해 인도네시아의 전설 수시 수산티가 1993∼1994년 세운 여자 단식 59연승 기록도 넘어선다.

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