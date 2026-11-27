김정은 북한 국무위원장이 방북 중인 러시아 정부 대표단과 함께 러시아 예술인들의 공연을 관람하며 양국 간 친분을 과시했다.

조선중앙통신은 27일 “김 위원장이 지난 26일 조·로(북·러) 정부 간 무역경제 및 과학기술협조위원회 제13차 회의를 계기로 동평양대극장에서 열린 러시아 예술인들의 기념공연을 관람했다”고 보도했다. 이날 공연에는 김 위원장의 배우자 리설주 여사, 조용원 당 조직비서·윤정호 대외경제상 등 북한 당·정부의 주요 간부들과 예술계 관계자들, 러시아 정부 및 문화부 대표단, 주북 러시아대사관 관계자들이 참석했다.

김정은 북한 국무위원장(왼쪽)은 지난 26일 북·러 정부 간 무역경제 및 과학기술협조위원회 제13차 회의를 계기로 동평양대극장에서 열린 러시아 예술인들의 기념공연을 관람했다. 조선중앙통신·연합뉴스

김 위원장은 공연에 앞서 러시아 정부 대표단 단장인 알렉산드르 코즐로프 천연자원부 장관과 문화부 대표단 단장인 안드레이 말리셰프 문화부 차관, 안드레이 포드욜리셰프 주북러시아대사를 만나 대표단의 방북을 환영했다. 공연에는 러시아의 유명 가수이자 배우인 라리사 돌리나를 비롯한 가수들과 N. P. 오시포프 국립 러시아 민속 관현악단 소속 예술인들이 출연했다. 북한 노래도 선보인 이들은 관중들에게 극찬을 받았다.

통신은 김 위원장이 공연이 끝난 뒤 코즐로프 장관과 별도 담화를 갖고 “두 나라 사이의 각 분야에서 협력이 보다 긴밀해지고 확대되고 있는 데 대해 평가했다”고 전했다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게는 “가장 따뜻한 인사와 훌륭한 축원을 전해달라”고 당부했다.

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