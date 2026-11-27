배우 조승우가 최근 달라진 신체와 감정 상태를 털어놨다. 또한 아직 결혼하지 않은 이유에 대해서는 어머니의 말을 언급해 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘옆집 부부 서현철 정재은’ 캡처

지난 26일 유튜브 채널 ‘옆집 부부 서현철 정재은’에는 조승우와 전미도가 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 두 사람은 현재 뮤지컬 ‘스위니토드’에 함께 출연하고 있다.

이날 조승우는 “요즘 초미의 관심사가 건강”이라며 운동을 하고 영양제도 챙겨 먹는다고 말했다. 그러나 예전과 달리 갑자기 알레르기 증상이 나타나는 등 몸이 달라졌다고 설명했다.

특히 만 46세인 조승우는 자신에게도 갱년기가 찾아온 것 같다고 고백했다. 그는 “다 부질없다고 느낀다. 우울하다”며 최근 감정적으로도 변화가 있다고 털어놨다.

유튜브 채널 ‘옆집 부부 서현철 정재은’ 캡처

최백호의 노래 ‘바다 끝’을 듣다가 눈물을 흘렸다는 일화도 공개했다. 조승우는 “남성호르몬 수치도 떨어지고 그래서 눈물도 많이 난다”며 자신이 마치 ‘어두운 터널’에 들어선 것 같다고 표현했다.

최근 치과 치료를 받은 사실도 공개했다. 그는 “갑자기 멀쩡한데 어금니를 빼야 한다고 하더라. 잇몸이 다 녹아서 발치했다”며 현재 임플란트 치료를 받고 있다고 밝혔다.

결혼에 대한 생각도 솔직하게 밝혔다. 조승우는 “너무 애늙은이처럼 살아왔다. 20대 때도 일만 하고 30대 때도 일만 했다. 도대체 나는 어디에 있는 건가 싶었다”면서 서현철·정재은 부부를 향해 “두 분은 결혼이라도 하지 않았느냐. 나는 이미 그 나이를 넘었는데도 아직 혼자”라고 말했다.

유튜브 채널 ‘옆집 부부 서현철 정재은’ 캡처

정재은이 결혼하고 싶은 마음이 있는지 묻자 조승우는 어린 시절 어머니에게 들었던 말을 꺼냈다. 그는 “어렸을 때 엄마가 나에게 ‘너는 결혼 못 할 거다. 좁쌀영감 같아서 누가 너한테 시집오겠느냐’고 했다”고 회상했다. 이어 “엄마 말 때문에 장가를 못 가고 있다. 엄마 들으라고 하는 이야기”라고 농담해 웃음을 자아냈다.

서현철이 “어머님이 보셨으니 정확하게 보셨을 텐데”라고 받아치자 조승우는 “엄마는 항상 옳다”며 “나한테 좁쌀영감 같은 면이 약간 있다. 되게 소심하다”고 인정해 웃음을 더했다.

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