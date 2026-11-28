성매매 대금을 돌려받을 목적으로 여성을 유인해 금품을 뜯어낸 일당이 철창신세를 지게됐다.

대구지법 서부지원 형사1부(도정원 부장판사)는 성매매 대금을 돌려받을 목적으로 여성을 유인해 금품을 뜯어낸 혐의(특수강도 등)로 기소된 A(46)씨에게 징역 3년 6개월을 선고했다고 27일 밝혔다.

공범 B(37)씨는 같은 혐의로 기소돼 징역 3년에 집행유예 5년이 내려졌다.

이들은 지난해 11월 대구 서구에서 채팅 앱을 통해 성매매를 원한다며 피해자 C씨를 유인, 승용차에 태운 뒤 목을 조르고 200만원 상당의 휴대전화 1대를 빼앗은 혐의로 재판에 넘겨졌다.

당시 이들은 피해자 C씨를 승용차로 경북 칠곡군 소재 저수지까지 강제로 끌고 가 "돈을 주지 않으면 휴대전화를 저수지에 빠뜨리겠다"고 협박하기도 한 것으로 드러났다.

조사 결과 당초 모르는 사이였던 이들은 과거 성매매 목적으로 각각 만난 C씨가 수십만원씩의 돈만 받고 도망간 사실을 알게되자 함께 돈을 되찾기 위해 채팅을 통해 범행을 공모한 것으로 나타났다.

재판부는 "A씨는 과거 강도상해로 실형을 선고받은 전력이 있음에도 재차 범행을 저질렀다"고 양형 이유를 밝혔다.

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