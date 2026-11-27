충남 예산의 사과로 브랜디를 빚는 예산사과와인과 경기 남양주의 기원 위스키 증류소가 영국 런던에서 열린 국제 와인·스피릿 품평회(IWSC·International Wine & Spirit Competition) 2026 시상식에서 나란히 생산자(증류소) 트로피를 받았다. 한 병이 아니라 여러 출품작에서 고른 기량을 낸 한국 증류소가 세계 무대에서 인정받은 것이다.

◆예산사과와인, 일본·독일·세르비아·중국과 경합

농업회사법인 예산사과와인㈜은 현지 시각 24일 영국 런던에서 열린 시상식에서 ‘올해의 과실·견과류 증류주 생산자상(Fruit & Nuts Spirits Producer Trophy)’을 받았다고 27일 밝혔다.

이 부문에서 일본·독일·세르비아·중국의 증류소와 경쟁했다. 예산은 ‘몽로 캐스크 스트렝스’로 최고 금상(Gold Outstanding), ‘추사 40’으로 금상, ‘추사 50 배치 4 템프라니요 캐스크’로 은상을 받았다. 메달이 개별 술의 완성도를 보여준다면, 생산자 트로피는 여러 출품작에서 고른 기량을 보인 양조장에 주는 상이다.

경쟁 후보도 만만치 않았다. 일본 아오모리의 에이팩토리(A-FACTORY)는 사과 시드르를 샤랑트식 증류기에 내려 새 벚나무통에서 숙성한 브랜디로 최고 금상을 받았다. 독일 비멀레(Bimmerle), 세르비아 포드룸 페바츠(Podrum Pevac), 중국 훠사오윈(Huo Shao Yun)도 후보에 올랐다.

IWSC 증류주 심사위원 데이비드 T. 스미스는 “올해 출품된 사과 브랜디는 모두 수준이 매우 높았다. 그중에서도 예산이 돋보인 것은 맛에서 출발해 혁신을 추구한 방식이었다”고 평했다.

예산사과와인은 어떤 사과가 양조에 적합한지 직접 연구하고, 자체 농장과 인근 예산 농가의 사과로 와인과 브랜디를 빚는다. 심사위원들은 몽로에서 붉은 사과 풍미를 먼저 짚었고, 캐러멜·바닐라 향 뒤로 메이플 시럽과 향신료의 여운이 남는다고 평가했다. 추사 40은 올해 3월 ‘대한민국 주류대상’ 사과 증류주 부문 ‘올해의 술’에도 선정됐다.

정제민 대표는 이번 수상을 “‘한국의 사과로 세계인이 인정하는 술을 만들 수 있을까’라는 질문에 대한 매우 값진 대답”이라고 말했다.

◆기원, 증류소 단위 첫 수상…첫 증류 6년 5개월 만

기원 위스키 증류소는 ‘세계 위스키 증류소 트로피(Worldwide Whiskey Producer Trophy)’를 받았다. 한국 증류소가 이 상의 후보에 오른 것도, 수상한 것도 처음이다. 해당 부문에 3종 이상을 출품해 전부 메달을 받고 이 중 2개 이상이 금메달이어야 후보가 되는데, 기원은 8종 모두 메달을 받았고 ‘기원 독수리’와 ‘기원 달’이 금메달이었다. 최종 후보에는 대만 카발란(Kavalan)·완자샨(Wan Ja Shan), 잉글랜드 더 레이크스(The Lakes) 등이 올랐다.

기원은 한국 최초의 싱글몰트 위스키 증류소다. 2020년 6월 남양주에서 첫 증류를 시작했고, 뚜렷한 사계절과 큰 연교차를 숙성에 활용한다. 회사 측은 첫 증류 6년 5개월 만의 수상이 세계 최단기간이라고 밝혔다. 지난해에는 ‘기원 유니콘’이 세계 위스키 부문 최고 트로피를 받았다. IWSC는 올해 초 기원을 공식 사례 연구(Case Study)로 소개하며 정규 제품으로 일관된 품질을 입증했다고 평가했다. 이달 초 미국 샌프란시스코 국제 주류 경연대회(SFWSC)에서는 면세점 전용 ‘기원 해’가 ‘아더 싱글몰트 위스키’ 부문 베스트 오브 클래스를 받았다.

도정한 대표는 “증류소를 시작하고 10~15년쯤 됐을 때 꼭 받고 싶었던 상인데, 이렇게 일찍 받을 줄은 몰랐다”며 “여기가 끝은 아니다. 이번 수상이 K-위스키가 세계로 나아가는 새로운 시작이 되도록 힘을 보태겠다”고 말했다.

◆IWSC 트로피의 무게…다른 수상작은

국제 와인·스피릿 품평회는 1969년 영국에서 시작된 세계에서 가장 오랜 역사를 가진 국제 주류 품평회 중 하나다. 30여 개국 출신 심사위원단이 블라인드 방식으로 시음한다. 올해 개별 제품 트로피는 코냑 부문에서 프랑스 에르미타주 ‘빈티지 1945’, 럼 부문에서 자메이카 햄든 에스테이트 ‘그레이트 하우스 디스틸러리 에디션 2025’가 받았다. 위스키에서는 미국 윌렛 디스틸러리 ‘올드 바즈타운 본디드 4년’, 아일랜드 틸링 디스틸러리 ‘20년 몽골리안 오크 캐스크 싱글몰트’, 대만 완자샨 ‘다우 몰트 블렌디드’, 스코틀랜드 보모어 9년·로열 살루트 21년 등이 트로피를 가져갔다.

주류 평론가 명욱 세종사이버대 교수는 “일본과 대만 위스키가 최근 급상승한 이유도 이러한 IWSC 등 명성을 가진 국제 주류대회에서 큰 상을 수상한 것이 매우 크다”며 “이번 수상은 한국 주류가 가진 가능성을 말이 아닌 실력으로 증명한 쾌거”라고 평가했다.

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