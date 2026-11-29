마담 부르주아/최윤정/북스레브쿠헨/2만4000원

돼지고기에 사과와 감자를 곁들여 굽고, 홍합에는 마늘 크림을 더한다. 쌀은 여름날의 샐러드가 됐다가 달콤한 푸딩으로 변신한다. 밥과 국, 반찬에 익숙한 한국 독자에게는 낯선 조합이다. 그러나 음식을 만드는 마음까지 낯설지는 않다. 가족이 좋아하는 맛을 기억하고, 그 요령을 다음 세대에 건넨다. 최윤정의 ‘마담 부르주아’가 펼쳐 보이는 벨기에 가정의 부엌이다.

최윤정/북스레브쿠헨/2만4000원

‘두 마담 부르주아가 함께 차려낸 벨기에의 사계절과 가족의 식탁’이라는 부제를 단 책은 벨기에인 시어머니가 손수 만든 여섯 권의 요리책에서 출발한다. 자녀들에게 남기려던 조리 기록에 한국인 며느리의 경험과 이야기가 더해졌다. 오랫동안 가족의 식사를 책임진 시어머니와 그 맛을 배워 한국어로 옮긴 며느리가 제목 속 두 마담이다.

벨기에인 남편을 만나 겐트에 정착한 저자에게 시어머니의 부엌은 낯선 나라의 생활을 익히는 통로였다. 책에는 조리법뿐 아니라 재료를 다루는 요령과 살림의 태도, 음식에 얽힌 가족의 기억이 담겼다. 한 끼를 만드는 법을 배우는 일이 한 가족의 삶을 이해하는 과정으로 이어진다.

식탁은 겐트의 사계절을 따라 바뀐다. 봄에는 애호박·완두콩 수프가, 여름에는 라이스 샐러드와 새우로 속을 채운 토마토가 오른다. 가을에는 플레미시 소고기 스튜와 마늘 크림 홍합찜이, 겨울에는 겐트식 와터조이와 방울양배추 오븐구이가 등장한다. 초콜릿과 감자튀김으로 대표되곤 하는 벨기에 음식의 일상적인 얼굴이다.

한국 음식과 비교해 읽는 재미는 익숙한 재료가 다른 역할을 맡는 데서 나온다. 돼지고기와 사과, 감자 퓌레를 함께 굽는 ‘스미클스마클’에서 사과는 후식이 아니라 고기와 어우러지는 재료다. 쌀도 밥에 머물지 않고 차가운 샐러드나 달콤한 푸딩이 된다. 같은 식재료라도 무엇을 곁들이고 어떻게 익히느냐에 따라 전혀 다른 한 끼가 완성된다.

크림과 치즈, 오븐의 존재감도 두드러진다. 엔다이브를 햄으로 감싸 치즈 소스를 곁들이고, 콜리플라워도 치즈와 함께 굽는다. 한국 식탁에서 국이나 나물로 익숙한 채소가 수프와 오븐 요리로 변주된다. 플레미시 소고기 스튜처럼 맥주를 조리에 활용하는 전통도 눈길을 끈다. 마시는 술이 냄비 속 풍미를 만드는 재료가 되는 셈이다.

다만 이 책의 식탁을 벨기에 전체의 표준으로 볼 필요는 없다. 네덜란드식 청어와 프랑스 휴가에서의 연어 카나페, 까르보나라와 티라미수도 등장한다. 국경으로 나눈 음식 목록이 아니라 여행과 가족의 취향을 거치며 넓어진 생활의 기록에 가깝다.

결국 책에 남는 것은 이국적인 요리 이름보다 평범한 저녁을 차리는 손길이다. 저자는 정확한 계량과 조리법보다, 있는 재료로 아이들의 한 끼를 만들던 시어머니의 모습을 오래 기억하고 싶어 한다. 낯선 요리를 배우러 펼친 책에서 익숙한 부모의 부엌을 떠올리게 되는 이유다. 식재료와 소스는 달라도 누군가를 먹이기 위해 쌓아온 시간은 통한다.

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