코스피가 27일 장 초반 상승과 하락을 오가며 보합권에서 등락하고 있다.



이날 오전 9시 22분 현재 코스피 지수는 전장보다 1.88포인트(0.04%) 오른 4,713.09다.

지수는 전장 대비 17.59포인트(0.37%) 오른 4,728.80으로 출발한 후, 상승과 하락을 오가며 보합 흐름을 보인다.



유가증권시장에서 외국인이 752억원을 순매수하고 있다. 개인과 기관은 각각 745억원과 273억원을 순매도 중이다.



기업의 자사주 매입이 반영되는 기타법인은 266억원 매수 우위다.



코스피200 선물시장에서 외국인은 90억원 순매도하고 있다.



간밤 뉴욕증시는 추수감사절로 휴장했다. 코스피200 야간 선물은 0.17% 올랐다.



이날 밤 열리는 뉴욕증시는 추수감사절 연휴로 조기 폐장한다. 국내 증시는 한산한 수급 속에 방향성을 탐색하고 있다.



삼성전자[005930](-0.76%), SK하이닉스[000660](-2.56%), SK스퀘어(-2.45%) 등 주요 반도체주는 약세다.



시가총액 상위 종목 중 LG에너지솔루션[373220](1.82%), 현대차[005380](0.77%), 셀트리온[068270](2.78%), 기아[000270](0.11%) 등은 오르고 있지만, 상승세가 강하지 않다.



삼성바이오로직스[207940](-0.3%), 삼성전기[009150](-3.19%), KB금융[105560](-0.31%), 신한지주[055550](-1.89%) 등은 내리고 있다.



업종별로 보면 건설(2.24%), 기계·장비(2.22%), 금속(1.6%) 등이 강세이고, 음식료·담배(-0.88%), 의료·정밀(-0.62%), 섬유·의류(-0.22%) 등은 약세다.



같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 20.52포인트(3.13%) 오른 676.23이다.



지수는 전장보다 8.81포인트(1.34%) 오른 664.52로 출발해 상승세가 강해지고 있다.



코스닥 시장에서 외국인과 기관은 각각 387억원, 518억원 순매수 중이다. 개인은 707억원 순매도하고 있다.



시가총액 상위 종목 중 레인보우로보틱스[277810](6.85%), 로보티즈[108490](6.24%) 등 로봇주가 강세다. 알테오젠[196170](3.93%), 에코프로비엠[247540](4.93%), 에코프로[086520](4.69%) 등도 오르고 있다.



주성엔지니어링[036930](1.09%), 심텍[222800](-4.39%), 리노공업[058470](2.46%), 이오테크닉스[039030](-2.1%) 등 주요 반도체 소부장(소재·부품·장비) 종목은 등락이 엇갈리고 있다.

<연합>

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