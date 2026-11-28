전남광주통합특별시 과수 농가들이 올해 대한민국 최고 품질의 과일을 가리는 경연에서 전국 지방자치단체 가운데 가장 많은 수상자를 배출하며 지역 과수산업의 경쟁력을 입증했다.

28일 전남광주시에 따르면 농림축산식품부가 주최하고 한국과수농협연합회가 주관한 ‘2026년 대한민국 대표과일 선발대회’에서 지역 농가 9곳이 수상의 영예를 안았다. 이는 전국 16개 시·도 가운데 가장 많은 입상 실적이다.

‘2026년 대한민국 대표과일 선발대회’에서 최우수상에 선정된 전남광주시 보성군 김금수 씨의 참다래. 전남광주시 제공

국산 과일의 우수성을 알리고 소비 확대와 과수산업 경쟁력을 높이기 위해 지난 2011년부터 매년 열리고 있는 이번 대회는 일반과수 7종(사과·배·포도·감귤·복숭아·단감·참다래)과 산림과수 4종(밤·호두·떫은감·대추)을 대상으로 외관심사, 당도·산도 계측심사, 과원 현장심사 결과를 종합해 우수 과일을 선정했다.

전남광주 지역에서는 최우수상 1농가, 우수상 2농가, 장려상 4농가, 특별상 2농가 등 5개 시·군, 4개 품목에 걸쳐 총 9개 농가가 입상 명단에 이름을 올렸다.

부문별로는 보성군 벌교읍에서 17년째 참다래를 재배해 온 김금수 씨가 최우수상을 차지했다. 우수상은 장성군 삼서면 포도(샤인머스켓) 농가 김송현 씨와 보성군 회천면에서 2대째 가업을 이어 참다래를 재배하는 청년농업인 하진경 씨에게 돌아갔다.

우수상을 받은 전남광주시 장성군 김송현 씨의 포도(샤인머스켓). 전남광주시 제공

이와 함께 장려상은 나주 배 농가 2곳과 보성 참다래 농가 1곳, 영암 감 농가 1곳이 각각 수상했으며, 특별상은 나주 배 농가 1곳과 순천 참다래 농가 1곳이 받았다.

시상식은 이날 대전컨벤션센터(DCC)에서 개막하는 ‘2026 대한민국 과일산업대전’ 현장에서 진행된다. 전남광주시는 이번 쾌거가 기후변화에 따른 이상기상과 병해충 확산 등 녹록지 않은 재배 여건 속에서도 지역 농업인들이 재배기술 고도화와 철저한 품질관리에 매진한 결실이라고 분석했다.

정원진 전남광주시 식량산업과장은 “전국에서 가장 많은 농가가 수상한 것은 어려운 기상·재배 여건 속에서도 고품질 과일 생산에 땀 흘린 농업인들의 노력 덕분”이라며 “앞으로도 지역 과일의 품질 경쟁력을 한층 끌어올리고 과수산업을 체계적으로 육성하는 데 행정력을 집중하겠다”고 말했다.

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