이별을 통보한 여자친구의 주거지를 찾아가 주먹으로 수차례 때린 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

27일 광주 서부경찰서에 따르면 경찰은 상해 혐의로 30대 남성 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다.

광주 서부경찰서. 연합뉴스

A씨는 전날 오전 9시 30분쯤 전남광주 서구 치평동의 한 아파트에서 20대 여자친구 B씨의 얼굴을 주먹으로 여러 차례 폭행한 혐의를 받고 있다. 경찰 조사 결과 A씨는 B씨의 이별 통보에 격분해 B씨의 집을 찾아가 이 같은 범행을 저지른 것으로 파악됐다.

범행 직후 달아났던 A씨는 사건 발생 약 3시간 50분 만인 전날 오후 1시 17분쯤 치평동의 한 숙박업소에서 추적에 나선 경찰에 긴급체포됐다.

특히 A씨는 범행 전날을 비롯해 이전에도 B씨를 폭행하거나 말다툼 도중 욕설을 퍼부은 혐의로 여러 차례 경찰에 신고됐던 것으로 확인됐다. 다만 당시 경찰은 피해자인 B씨가 거부 의사를 밝혔다는 이유로 범죄피해자 안전조치용 스마트워치를 지급하지는 않은 것으로 나타났다.

경찰은 A씨의 도주 우려와 피해자에 대한 보복 가능성 등을 고려해 구속영장을 신청하는 한편 정확한 범행 동기와 경위를 조사할 방침이다.

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