앞으로 금융감독원의 금융회사 검사 대상 기간이 원칙적으로 5년으로 제한된다.



검사 결과의 중간발표도 원칙적으로 금지되며 소비자 보호 등 예외적인 경우에만 허용된다. 주요 제재 사안에 대한 금융위원회와 금감원 간 사전협의 절차도 의무화된다.



금융위원회는 27일 오전 정부서울청사에서 회의를 하고 이런 내용이 담긴 금융행정 쇄신방안을 발표했다.



이번 발표는 올해 초 공공기관운영위원회(공운위)가 금감원의 공공기관 지정을 '조건부 유보'한 데 따른 후속 조치다. 당시 공운위는 공공기관 지정 유예 대신 경영관리 전반에서 '공공기관 수준 이상'의 관리·감독을 하겠다는 조건을 내걸었다.



이번 쇄신안에 따라 앞으로 금융감독원의 검사 대상 기간은 원칙적으로 5년으로 규정한다. 일종의 '공소시효' 성격으로 장기간 경과한 행위는 검사·제재 대상으로 삼지 않겠다는 것이다.



금감원 안에 외부위원이 과반 이상으로 구성된 '검사권익보호심의회'도 신설된다. 금융회사 이의제기, 시정요청 등 수검 대상의 권익 보호 관련 사항을 다룬다.



검사 기간을 무분별하게 늘리는 걸 막기 위해 연장 전결권자를 상향한다. 2회 연장 때는 부원장보, 3회 이상 연장 때는 검사권익보호심의회 심의를 거친다.



현재는 검사실시 통보 공문에 검사 기간을 연장할 수 있다는 내용을 담고, 그 통보문 내용에 기반해 필요시 검사 기간을 늘려왔다.



수시검사의 사전통지 기간도 7일에서 7영업일로 확대된다.



중간검사 결과 공개는 원칙적으로 금지된다.



추후 소비자 보호, 오보 정정, 소비자 피해가 우려되는 경우 등 예외적으로 중간검사 결과를 공개할 수 있는 사유를 별도 공보준칙을 통해 한정할 예정이다.



금감원의 검사 결과 중간발표는 이복현 전 원장 시절 논란이 됐다.



대표적 사례는 2024년 4월 총선을 앞두고 금감원이 더불어민주당 양문석 후보의 새마을금고 편법대출 의혹 관련 현장 검사에 착수, 대출의 용도 외 유용과 허위증빙 제출 등을 확인했다고 중간 발표한 건이다. 당시 민주당 등을 중심으로 '관권 선거' 비판이 제기됐다.



홍콩H지수(항셍중국기업지수) 주가연계증권(ELS) 사태 때처럼 제재 수위를 놓고 금융위와 금감원 간 엇박자를 방지하기 위해 조율 기능도 강화한다.



최초 법령적용이나 대규모 과징금 부과처럼 상징적인 주요 제재 사안에 대해선 금감원의 제재심의위원회 사전통지 전, 금융위에 법령 적용 여부 등에 관한 질의·답변을 받는 사전협의 절차를 강화한다.



전요섭 금융정책국장은 전날 브리핑에서 "현재도 금융위와 금감원 간 사전협의 절차가 있지만, 반드시 거쳐야 한다고 규정화했다는 데 의미가 있다"라고 말했다.



아울러 금융위·금감원이 동일 사건의 제재 건을 다루고 있을 경우 일관된 기조로 조치를 취할 수 있도록 행정절차를 개편한다.



구체적으로는 금융위 의결 과정에서 양정 등이 변경되면, 그 취지에 따라 금감원장의 조치를 재검토해 그 변동 사항을 금융위 송부하도록 규정화했다.



제재 논의 등으로 특정 회사의 신사업 인허가 심사가 중단되더라도 일정 기간이 지나면 원칙적으로 재개되도록 하는 내용도 담겼다. 심사 중단 기간이 과도하게 길어지지 않도록 당국이 앞으로 세부 요건을 마련해 나갈 예정이다.



기존에는 금융위 위원만 참여했던 금융위 안건소위 회의에 필요시 전문가를 불러 의견을 청취하는 방안도 담겼다. 가상자산 등 금융의 영역이 날로 확장되는 가운데 전문성과 객관성을 강화하기 위한 조치다.



그밖에 업무 전반에 대한 정기검사는 원칙적으로 금지되고, 금융사가 자율적 시정 노력을 충분히 기울였다고 판단되면 과태료 감경 상한을 50%에서 75∼100%로 높이는 등 제재·감경 면제도 확대키로 했다.

<연합>

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