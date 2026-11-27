용문~홍천 광역철도 조기 착공을 촉구하는 집회 비용을 마련하는 과정에서 관할 관청에 등록하지 않고 1000만원의 후원금을 모은 홍천군 번영회 대표가 벌금형을 선고받았다.

춘천지법 형사3단독 박동욱 판사는 기부금품의 모집 사용 및 기부문화 활성화에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 A(64)씨에게 벌금 100만원을 선고했다고 27일 밝혔다.

등록 없이 후원금 1000만원을 모은 홍천군 번영회 대표 A씨에게 춘천지법이 벌금 100만원을 선고한 사건을 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

공소사실에 따르면 A씨는 홍천군 번영회 대표이자 홍천철도범군민추진위원회 위원장으로 활동하면서 2022년 10월 용문~홍천 광역철도 예비타당성조사 면제와 조기 착공을 촉구하는 집회를 추진했다.

A씨는 집회를 앞두고 한 기업 대표로부터 500만원을, 또 다른 기업 대표로부터 500만원을 홍천군 번영회 명의 계좌로 송금 받았다. 집회에 필요한 비용을 후원받는다는 명목이었다.

1000만원 이상 기부금품을 모집하려면 사전에 관할 관청에 모집·사용계획서를 작성해 등록해야 함에도 A씨는 이런 등록 절차를 거치지 않은 채 후원금을 모은 혐의로 재판에 넘겨졌다.

법정에 선 A씨는 “후원자들은 홍천군 번영회 회원으로 회비를 낸 것으로 기부금품에 해당하지 않는다”며 자신이 기부를 권유한 사실도 없다고 주장했다.

사건을 살핀 재판부는 두 후원자가 당시 번영회 회원이 아니었던 점, 이들이 수사기관과 법정에서 일관되게 A씨의 권유를 받고 각각 500만원을 기부했다고 진술한 점 등을 근거로 주장을 받아들이지 않았다.

특히 후원자들이 자발적으로 기부했다는 취지로 사실 확인서를 작성했지만 해당 확인서는 자발적으로 기부했다는 의미일 뿐 A씨의 권유가 없었다는 뜻은 아니라고 진술한 점도 판단 근거로 삼았다.

재판부는 “피고인이 기부금품을 용도 외로 사용하지는 않은 것으로 보이는 점, 이종 범죄를 저질러 벌금형으로 5회 처벌받은 이외에는 별다른 전력이 없는 점 등을 유리한 정상”이라고 설명했다.

이어 “다만 피고인은 기부자들이 수사단계에서 피고인의 권유를 받고 기부했다고 진술하자 권유 없이 기부했다는 취지의 사실 확인서를 작성해 기부자들에게 서명을 받는 등 범행 후 정황이 좋지 않다”며 “그밖에 범행 동기와 경위, 수단 등을 종합해 형을 정했다”고 판시했다.

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