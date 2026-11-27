지난 25일 오후 경기 성남시 분당서울대학교병원 1동 3층 대회의실에서 열린 ‘이지영 특임교수 분당서울대학교병원 발전후원회 기부금 전달식’에서 이지영 씨(앞줄 오른쪽에서 세 번째)와 병원 주요 보직자들이 기념 촬영을 하고 있다. 이투스 제공

이투스 사회탐구 영역 대표 강사인 이지영 씨가 분당서울대병원에 발전후원금 3억원을 기부했다. 이투스는 이씨가 미래 의료인 양성을 위한 교육 인프라 구축에 뜻을 보태며 후원금을 전달했다고 26일 밝혔다.

◆ 2028년 개원 목표 ‘임상교육훈련센터’ 건립에 전액 투입

이번에 전달된 기부금 3억원은 분당서울대병원이 추진 중인 임상교육훈련센터 건립 사업에 쓰인다. 분당서울대병원은 교육부 지원을 받아 오는 2028년 개원을 목표로 해당 센터 건립을 진행하고 있다.

임상교육훈련센터는 예비 의료인과 보건의료 인력이 실제 임상 현장과 유사한 환경에서 실습할 수 있도록 돕는 핵심 교육 시설이다. 이번 후원으로 체계적인 의료 교육·훈련 환경을 조성하는 데 한층 탄력이 붙을 것으로 보인다.

◆ 누적 수강생 450만명 베테랑 강사, 입시 넘어 의료 교육으로 나눔 확장

이씨는 20년 넘게 대학수학능력시험 수험생을 가르쳐 온 사회탐구 영역 대표 강사다. 지금까지 그의 강의를 거친 누적 수강생만 450만명에 달한다.

이씨는 “교육은 한 사람의 가능성을 발견하고 더 나은 미래를 만들어 가는 힘”이라며 “이번 후원이 미래 의료인들이 더욱 체계적인 환경에서 배우고 성장하는 데 작은 보탬이 돼 더 많은 환자·가족에게 희망으로 전해지기를 바란다”고 말했다.

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