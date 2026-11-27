북한이 지난 9월 비무장지대(DMZ) 지뢰 도발을 벌인 후에도 군사분계선(MDL) 침범을 거듭하는 것으로 나타났다.
27일 국회 국방위원회 소속 국민의힘 유용원 의원이 합동참모본부로부터 제출받은 '북한군 MDL 일대 국경선 요새화 작업 및 MDL 침범 현황'에 따르면 군은 북한군이 올해 10∼11월에 총 40여회 MDL을 침범한 것으로 파악했다.
합참은 북한의 MDL 침범 사례가 지난달에 30여회, 이달에 10여회 포착됐다고 밝혔다.
앞서 합참은 8월에 20여회, 9월에 30여회 북한군의 MDL 침범이 발생했다고 같은 의원실에 보고한 바 있다.
북한군의 MDL 침범은 이른바 '국경선 요새화' 작업을 진행하는 과정에서 반복되고 있다.
북한은 남북관계를 '적대적 두 국가'로 규정한 뒤 2024년 4월부터 MDL 일대에서 이 작업을 본격화했다.
지뢰를 대량으로 매설할 뿐 아니라 불모지 조성, 방벽 축조, 전술도로 및 철조망 설치, 경의선·동해선 연결로 차단 등을 동시다발적으로 밀어붙이고 있다.
우리 군은 교전수칙에 따라 북한군의 MDL 근접에 '경고방송'을, MDL 침범에 '경고사격'을 실시하고 있다.
유 의원은 "매일 경고사격을 한다고 했는데도 침범이 줄지 않는다는 것은 지금의 대응이 별다른 억제가 되지 않는다는 뜻"이라며 "국방부와 합참은 MDL 침범과 국경선 요새화 작업에 대해 실효적이고 강력한 대응에 나서야 한다"고 촉구했다.
<연합>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지