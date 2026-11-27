잠을 자면서 입을 벌리거나 코를 골고 밤새 자주 뒤척이는 아이가 낮에 산만해지거나 집중하지 못한다면 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)가 아닌 코막힘을 의심해볼 필요가 있다. 콧물과 재채기가 2주 넘게 이어진다면 감기가 아니라 알레르기 비염일 가능성이 있다.

27일 의료계에 따르면 알레르기 비염은 특정 물질에 면역체계가 과민하게 반응하면서 코점막에 염증이 생기는 질환이다. 재채기와 콧물, 코막힘, 가려움증이 대표 증상이어서 감기와 헷갈리기 쉽지만 원인과 경과가 다르다. 바이러스 감염으로 생기는 감기는 대개 일정 기간이 지나면 낫는다. 반면 알레르기 비염은 원인 물질에 노출될 때마다 증상이 되풀이되거나 오래 이어질 수 있다. 열은 없는데 맑은 콧물이 흐르고 재채기가 연달아 나온다면 알레르기 비염을 의심해볼 만하다.

서울의 한 이비인후과에 환자들이 치료를 위해 대기하고 있다. 연합뉴스

비염의 영향은 코에서 그치지 않는다. 코막힘이 계속되면 수면의 질이 떨어지고 낮 동안 피로감이나 집중력 저하가 나타날 수 있다. 증상이 심하면 학업이나 업무에도 지장을 준다.

어린이는 특히 수면 장애가 있는지 세심하게 살펴야 한다. 입으로 숨 쉬는 습관이 오래가는 것도 주의해야 한다. 구강 호흡이 계속되면 아이의 치열과 턱·얼굴 성장에 영향을 줄 수 있어 코막힘을 제때 관리하는 것이 중요하다. 수면 부족으로 산만한 행동이나 집중력 저하가 나타나 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD)로 오인되는 경우도 있다.

코막힘 주요 원인 물질은 집먼지진드기와 꽃가루, 반려동물의 비듬 등이다. 꽃가루가 원인이면 주로 특정 계절에 증상이 심해지지만, 집먼지진드기가 원인이면 계절과 관계없이 증상이 나타날 수 있다. 난방으로 실내 온도가 유지되면 추운 겨울에도 진드기가 살 수 있어서다. 집먼지진드기는 침대 매트리스와 이불, 베개, 카펫, 천 소파 등에 주로 분포하고 따뜻하고 습한 환경에서 잘 번식한다.

증상을 줄이려면 원인 물질에 덜 노출되는 것이 우선이다. 집먼지진드기에 민감하다면 실내 상대습도를 50% 이하로 유지하고 침구를 주기적으로 세탁하는 것이 좋다. 침구는 가능하면 60도 이상 뜨거운 물로 빨아 충분히 말리고, 매트리스와 베개에는 진드기 차단용 커버를 씌울 수 있다. 황사나 미세먼지가 심한 날에는 외출을 자제하거나 마스크를 쓰는 것이 좋다.

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