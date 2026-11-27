부르고뉴 그랑크뤼 명가 도멘 유제니

추재옥 포도재배·양조 총괄 인터뷰

프랑스 말 한마디 못하던 수입사 직원

양조 궁금해 사표 던지고 佛로 훌쩍 떠나

100곳 거절 딛고 부르고뉴서 이름 날려

도멘 유제니 포도재배·양조 총괄 추재옥 이스테이트 매니저. 최현태 기자

프랑스 부르고뉴 와인에 반한 한 여자가 있습니다. 양조 과정이 너무 궁금하던 그는 어느 날 직장을 그만두고 훌쩍 프랑스로 떠납니다. 프랑스어 한마디 못 했지만 현장에서 직접 부딪히며 부르고뉴 와인의 세계를 더 깊이 알고 싶었기 때문입니다. 하지만 현실은 녹록지 않았습니다. 실습할 와이너리를 구해야 했지만 낯선 아시아 여자를 받아주는 곳은 없었습니다. 100곳의 문을 두드렸지만 돌아온 것은 거절뿐. 좌절의 나날이 계속됐지만 여자는 결코 포도밭을 떠나지 않았습니다. 끊임없는 도전 끝에 여자는 북부 론의 전설적인 와이너리 샤토 그리예(Château-Grillet)의 첫 여성 와인메이커로 발탁됩니다. 끝이 아닙니다. 부르고뉴 그랑 크뤼 명가 도멘 유제니(Domaine d’Eugénie)의 포도 재배부터 양조까지 총괄하는 이스테이트 매니저에 오릅니다. 여자의 이름 석 자는 ‘추재옥’입니다.

도멘 유제니 양조팀과 추재옥 매니저(왼쪽 두번째).

◆100번 거절당한 아시아 여자, 부르고뉴 심장에 서다

추재옥(Jaeok Chu Cramette) 매니저가 최근 한국을 찾았습니다. 수입사 나라셀라가 마련한 첫 공식 행사입니다. 1980년 서울에서 태어난 그는 원래 술을 만드는 일에 호기심이 많았습니다. 정작 술은 잘 마시지 못하는데도 말이죠. 바텐더 과정을 공부하다 커리큘럼에 들어 있던 와인에 빠졌고 수입사 신동와인에 들어가 프랑스 와인을 담당합니다.

인생을 바꾼 것은 부르고뉴 유명 생산자 도멘 페블레(Domaine Faiveley)의 와인이었습니다. 와이너리 관계자를 만나 같이 와인을 마신 그날, “세상이 180도 달라졌다”고 돌아봅니다. 부르고뉴 와인에 한 번 발을 들이자 헤어 나올 수 없었고, 책으로만 배운 양조는 늘 궁금증으로 남았습니다. “젖산 발효가 무엇인지 책에 설명은 있지만 대체 어떻게 한다는 건지 알 수가 없었어요. 현지에서 직접 내 눈으로 확인하고 싶었죠.” 그는 과감히 사표를 던지고 부르고뉴로 훌쩍 떠납니다.

도멘 유제니 포도재배·양조 총괄 추재옥 이스테이트 매니저. 최현태 기자

2008년 2월 디종에 도착하자마자 포도밭부터 찾았는데 거대한 ‘울림’이 가슴을 때렸고, 그는 “여기 눌러앉아야겠다”고 작정합니다. 6개월 동안 불어 공부에 매달렸고, 문과 출신이라 양조학 수업을 따라가기 위해 화학과 물리도 중학교 2학년 과정부터 다시 공부합니다. 또 그해 가을 메오 카뮈제(Méo-Camuzet)에서 포도 수확 일도 처음 경험합니다. 메오 카뮈제는 리슈부르(Richebourg)와 클로 드 부조(Clos de Vougeot) 같은 그랑 크뤼를 가진 본 로마네의 명가입니다. ‘부르고뉴의 전설’ 앙리 자이에(Henri Jayer)가 오랫동안 포도밭을 가꾸고 양조를 자문한 곳으로도 유명합니다.

도멘 유제니 와인. 최현태 기자

메오 카뮈제와 만난 뒤 그는 와인메이커가 되기로 결심하고 양조를 실습할 도멘을 찾아 나섰습니다. 본(Beaune)의 포도 재배·양조 학교에 지원하려면 실습할 도멘을 사전에 확정해야 하기 때문입니다. 하지만 아무도 그를 받아주지 않았습니다. “일도 못할 것처럼 생긴 아시아 여자애가 양조를 배우겠다고 하니 다 무시하더군요. 100곳을 넘게 돌아다녔고 울기도 많이 울었습니다.”

도멘 유제니 포도재배·양조 총괄 추재옥 이스테이트 매니저. 최현태 기자

그러다 마감 직전, 몇 달 전 보낸 이메일에 기적처럼 답장이 왔습니다. 답장을 보낸 이는 바로 도멘 유제니의 와인메이커 미셸 말라르(Michel Mallard)였습니다. 그는 면접을 거쳐 2009년 실습생으로 들어갔고 덕분에 본의 양조 학교를 2011년 무사히 마칩니다. 이후 석사를 거쳐 2014년 부르고뉴 대학교에서 국가 공인 양조사 학위(DNO)까지 땄습니다. 그사이 프랑스인 남편 아르노(Arnaud)를 만나 가정도 꾸린 그는 첫째를 임신한 몸으로 하루 6시간 수업을 모두 녹음해 집에서 다시 들으며 악착같이 공부합니다. 위스키까지 맛봐야 하는 수많은 테이스팅 수업도 견뎌 냅니다.

도멘 유제니 전경. 홈페이지

학위를 땄지만 일자리는 쉽게 열리지 않았습니다. 외국인, 그것도 동양 여성이 부르고뉴에서 와인을 만들겠다니 텃세가 심했습니다. 그는 어쩔 수 없이 다시 도멘 유제니로 돌아가 포도밭에서 일했습니다. “어느 날 밭으로 찾아온 사장님이 샤토 그리예로 가 보라고 하더군요. 약해 보이는 애가 열심히 일하니까 그게 사장님 귀까지 들어간 거예요.” 샤토 그리예는 프랑스에서 가장 작은 아펠라시옹 가운데 하나를 홀로 소유한 북부 론의 비오니에 명가입니다. 추재옥은 2019년부터 다섯 빈티지를 책임지며 이곳의 첫 여성 와인메이커로 이름을 알립니다.

2024년 도멘 유제니를 이끌던 말라르가 물러나자 그룹은 추재옥 매니저를 다시 불렀습니다. 실습생으로 첫발을 디딘 곳의 총책임자 자리로. “가문의 영광이죠. 한 치의 고민도 없이 승낙했습니다.” 그는 비결로 ‘한국인의 근성’을 꼽습니다. “한국 사람 근성으로 안 되는 건 없어요.” 목표도 분명합니다. “와이너리 하나를 맡으면 딱 10년은 하고 싶어요.” 아직 부르고뉴 최정상에는 오르지 못한 유제니를 한 단계 더 끌어올리는 것이 그의 꿈입니다.

도멘 유제니 셀러. 홈페이지

◆르네 엔젤의 유산 잇는 도멘 유제니

도멘 유제니는 2006년 7월 보르도 그랑크뤼 클라세 1등급 5대 샤토의 하나인 샤토 라투르(Château Latour)를 소유한 피노(Pinault) 가문이 본 로마네(Vosne-Romanée)의 명가 도멘 르네 엔젤(Domaine René Engel)을 인수하며 탄생합니다. 올해로 20주년입니다. 르네 엔젤은 3대에 걸쳐 그랑 에세조, 에세조, 클로 드 부조, 본 로마네 프리미에 크뤼 오 브륄레를 빚으며 명성을 쌓은 가족 도멘입니다. 특히 손자 필립 엔젤(Philippe Engel)이 이끌던 시절 국제적인 평가가 크게 높아졌고, 이때 빈티지는 지금도 해외 경매에서 귀하게 거래됩니다.

프레데리크 앙제레(Frédéric Engerer) 아르테미스 도멘 CEO. 홈페이지

2005년 필립 엔젤이 갑자기 세상을 떠나자 그랑 크뤼를 품은 도멘이 통째로 매물로 나왔습니다. 부르고뉴에서 보기 드문 일이라 인수 경쟁이 뜨거웠습니다. “로마네 콩티 오너를 비롯해 사고 싶어 하는 분들이 너무 많았어요. 그런데 엔젤 가문에서 동네 사람한테는 절대 팔지 않겠다고 해서 저희한테 기회가 온 거죠.” 새 주인은 르네 엔젤이라는 이름을 잇지 않고 프랑수아 피노 회장의 할머니 이름을 따 ‘유제니’라는 새 이름을 붙였습니다. 포도밭은 이어받되 양조는 새로 시작하겠다는 뜻입니다. 도멘 유제니는 피노 가문의 와인 그룹 아르테미스 도멘(Artémis Domaines)이 샤토 라투르에 이어 두 번째로 사들인 와이너리입니다. 그룹은 이후 샤토 그리예, 클로 드 타르(Clos de Tart), 부샤 페르 에 피스(Bouchard Père & Fils) 등을 차례로 품었습니다.

도멘 유제니 포도재배·양조 총괄 추재옥 이스테이트 매니저. 최현태 기자

출발은 순탄하지 않았습니다. 엔젤 가문이 포도밭만 팔고 양조장은 넘기지 않았기 때문입니다. “건물 없이 3년 동안 떠돌이 생활을 했어요. 건물을 빌려서 와인을 만들다 2009년에야 양조장을 사고 그 옆에 딸린 포도밭까지 사게 됐죠.” 본 로마네 중심부의 옛 ‘클로 프랑탱(Clos Frantin)’입니다. 담장으로 둘러싸인 이 밭은 ‘클로 유제니(Clos d’Eugénie)’로 이름을 바꿔 도멘을 대표하는 단독 소유 밭이 됐습니다. “하루 종일 햇볕을 머금은 담장 덕분에 포도가 늘 잘 익어요. 빌라주 와인에 섞을 수도 있었지만 이름을 붙여 따로 내기로 했습니다.” 처음 약 6ha로 시작한 포도밭은 꼬뜨 드 본의 화이트 포도밭과 부샤 페르 에 피스와의 통합으로 늘어나 현재 8.3ha, 15개 아펠라시옹에 이릅니다. 그랑 크뤼는 에세조, 그랑 에세조, 클로 드 부조, 바타르 몽라셰, 몽라셰 5곳입니다.

도멘 유제니 포도밭 관리. 홈페이지

◆땅을 담는 양조 철학

도멘 유제니의 철학은 땅에서 시작합니다. 2009년 유기농 전환을 시작해 2020년 인증을 받았고 일부 바이오다이나믹 방식도 실천합니다. “유기농을 하는 건 비싸게 팔려는 게 아니에요. 토양을 제대로 관리하기 위해서죠. 저는 토양을 여자의 자궁이라고 표현할 정도로 중요하게 생각해요.” 그래서 땅을 갈지 않고 포도나무 사이에 보리 같은 피복 작물을 심어 흙 속 미생물을 지킵니다. 밭 주변에는 나무와 산울타리를 심고 박새 둥지와 박쥐 쉼터를 달아 해충을 자연스럽게 다스립니다. 유기농에서 쓸 수 있는 약제는 구리와 황뿐인데 이마저 줄이려고 유청과 우유, 마늘 추출물을 뿌립니다. “한국 사람들처럼 몸에 좋다는 건 다 줘서 포도나무 면역 체계를 도와주는 거예요.”

기후 변화는 가장 큰 숙제입니다. “요즘은 정말 햇빛과 싸우는 느낌이에요. 예전에는 포도송이 주변의 잎을 떼어 햇볕을 듬뿍 받게 했지만 지금은 잎을 그대로 두고 포도나무 키를 높여 그늘을 만듭니다. 한여름에는 포도알에 진흙을 발라 선크림처럼 보호막을 칩니다. 2026년에는 폭염이 다섯 번 찾아와 섭씨 35도를 넘는 날이 30일 이상 이어졌고 수확을 8월 13일에 시작해야 했습니다.”

도멘 유제니 양조팀과 추재옥(왼쪽 세번째). 홈페이지

양조는 철저히 절제합니다. 모든 포도는 손으로 수확해 선별하고, 크기가 다른 목재 발효조에서 구획별로 따로 발효합니다. 양조 기간에는 이산화황을 넣지 않습니다. 특히 송이째 발효를 즐겨 씁니다. 그랑 크뤼는 70~80%, 빌라주는 30~40% 수준입니다. “줄기는 양념이에요. 소금을 얼마나 잘 쓰느냐에 따라 요리가 확 달라지듯 와인도 똑같아요.” 줄기는 허브 향과 청량감을 더하고 알코올 도수를 0.5~1도가량 낮추는 효과도 있습니다. 그의 무기는 ‘손맛’입니다. 선별대에 직접 서서 줄기와 포도알 비율이 좋은 작고 예쁜 송이만 골라 송이째 발효에 씁니다.

도멘 유제니 포도재배·양조 총괄 추재옥 이스테이트 매니저. 최현태 기자

그가 추구하는 스타일은 분명합니다. “너무 응축되고 크리미하고 무거운 피노 누아보다 섬세한 와인을 좋아해요. 탄닌도 너무 부드러우면 재미가 없어요. 개성 있고 뭔가 생각하게 만드는 와인을 만들고 싶습니다.” 그래서 평론가들이 농익은 맛이 덜하다며 낮게 평가한 2021년, 2024년, 2016년 같은 서늘한 빈티지를 더 좋아합니다. 전임자와 철학은 같지만 스타일은 달라질 것이라고 예고합니다. 그가 온전히 책임진 첫 빈티지는 2025년으로 2028년 출시됩니다. 새 오크 사용을 줄이고 낮은 온도에서 구운 세라믹 용기를 함께 써 더 순수한 와인을 빚을 계획입니다. “포도에서 나온 것을 그대로, 깨끗하고 순수하게 표현하고 싶어요.”

도멘 유제니 본 로마네 클로 유제니. 최현태 기자

◆도멘 유제니 와인

도멘 유제니 와인은 나라셀라에서 수입합니다. 2023 빈티지를 기준으로 소개합니다.

▶본 로마네 클로 유제니(Vosne-Romanée Clos d’Eugénie)

딸기와 라즈베리, 체리 같은 붉은 과일이 집중도 있게 피어나고 은은한 담뱃잎, 그린 허브, 멘톨 향이 뒤따릅니다. 미디엄 바디에 날렵한 산도가 신선함을 더하고 촘촘한 탄닌이 씹히는 듯한 질감을 남깁니다. 빌라주 등급이지만 집중도는 한 단계 위입니다. 그랑 크뤼 라 타슈(La Tâche) 바로 아래, 양조장 맞은편에 자리한 도멘의 단독 소유 밭에서 만듭니다. 약 0.59ha, 평균 수령 40년 포도나무에서 수확합니다. 송이째 40%를 넣어 발효하고 오크통과 함께 세라믹 용기에서 일부 숙성합니다. 오크통 11개 가운데 새 오크통은 3개뿐이라 과일의 순수함이 살아 있습니다.

“클로라는 이름은 아무 데나 붙일 수 없어요. 담장에 둘러싸여 하루 종일 햇볕을 머금기 때문에 포도가 늘 잘 익습니다. 2023년엔 수확 직전 폭염이 와서 포도나무가 사람처럼 지쳐 아예 멈춰 버렸어요. 당도는 올랐는데 껍질과 탄닌은 충분히 익지 못했죠. 그래서 송이째 넣는 줄기 비율을 조절해 허브 향과 신선함을 더하고 균형을 맞췄습니다.”

도멘 유제니 본 로마네 프리미에 크뤼 오 브륄레. 최현태 기자

▶본 로마네 프리미에 크뤼 오 브륄레(Vosne-Romanée 1er Cru Aux Brûlées)

잘 익은 레드 체리와 작은 붉은 베리에 홍찻잎, 향신료, 스모키한 재 향이 겹겹이 쌓입니다. 과일의 농축미를 송이째 발효로 더해진 줄기의 허브 향과 청량감이 받쳐 줘 과일과 줄기가 완벽한 균형을 이룹니다. 실크처럼 부드러운 질감 속에서 힘줄 같은 탄닌이 단단한 뼈대를 세웁니다.

오 브륄레는 그랑 크뤼 리슈부르(Richebourg)를 마주한 남향 밭으로, 추재옥 매니저가 그랑 에세조와 함께 가장 아끼는 와인입니다. 밭의 절반가량을 빌라주로 돌리고 가장 좋은 포도만 담습니다. 표토가 30~40cm에 불과해 뿌리가 석회암을 뚫고 내려가며 짭조름한 풍미를 끌어올립니다. 약 1.14ha, 평균 수령 70년 포도나무에서 수확합니다. 엄격하게 선별한 뒤 송이째 50%를 넣어 발효하고 새 오크 약 50%에서 숙성합니다.

이 밭은 햇볕을 넉넉히 받으면서도 작은 계곡에서 내려오는 바람이 열기를 식혀 주는 자리입니다. “풍수지리가 좋아서 그런지 정말 좋은 기운이 느껴져요. 밭에서 일해도 힘들지가 않아요. 쌉쌀하고 짭조름한 돌 맛이 특징인데, 처음엔 환원취인 줄 알았지만 돌에서 오는 맛이더라고요. 생기 있는 2023년에 더 잘 느껴집니다.”

도멘 유제니 에세조 그랑 크뤼. 최현태 기자

▶에세조 그랑 크뤼(Echézeaux Grand Cru)

레드 체리와 으깬 딸기에 소나무, 라벤더, 홍찻잎, 스모크 향이 투명하게 피어납니다. 단단한 탄닌이 촘촘한 뼈대를 이루고 코코아 같은 쌉쌀함이 감도는 힘 있는 스타일로, 미네랄 넘치는 피니시가 아주 길게 이어집니다. 지금은 조금 닫혀 있어 시간을 두고 마시면 좋습니다.

에세조는 부르고뉴 언덕 사이로 움푹 팬 작은 골짜기 위쪽에 자리한 남향 밭으로, 석회암과 점토질 실트 토양에서 평균 수령 80년의 고목이 자랍니다. 송이째 80%를 넣어 발효한 뒤 오크통에서 24개월 숙성합니다.

“골짜기에서 늘 찬바람이 내려와 예전엔 포도가 덜 익곤 했어요. 원래는 야생적이고 투박한 스타일이었는데 지금은 신선하고 맛있는 최고의 와인이 나옵니다. 탄닌이 워낙 단단해 다른 와인보다 6개월 더 숙성했어요. 허브 향은 호불호가 갈리지만 저는 정말 좋아해요.”

도멘 유제니 그랑 에세조 그랑 크뤼.

▶그랑 에세조 그랑 크뤼(Grands Echézeaux Grand Cru)

야생 딸기와 레드 체리에 스모크, 허브, 미네랄, 향신료가 어우러지고 송이째 발효의 특징이 세련되게 녹아듭니다. 미디엄에서 풀 바디로 줄기에서 오는 단단한 탄닌과 섬세한 쌉쌀함이 꼿꼿한 구조를 세우고, 생동감 있는 에너지가 입안에서 춤추듯 펼쳐집니다.

그랑 에세조는 에세조와 맞닿아 있고 클로 드 부조 상단부와도 이웃한 밭입니다. 지형이 감싸 주는 자리라 서리 피해가 적고, 비교적 깊은 점토·석회암 토양에서 포도가 자랍니다. 다만 포도나무 상당수는 ‘쿠르누에(court-noué)’라고 부르는 바이러스병에 감염돼 있습니다. 흙 속 선충이 옮기는 이 병은 치료약이 없어 나무를 뽑은 뒤 땅을 오랫동안 쉬게 해야 하고 수확량도 크게 줄어듭니다. 약 0.5ha, 평균 수령 60년 포도나무에서 수확하며 수확량이 적어 오크통 4개, 연간 1200~1500병만 생산합니다. 송이째 80%를 넣어 발효합니다.

“이 밭에 발을 디딘 뒤 제 인생이 바뀌었어요. 포도나무가 바이러스에 감염돼 상태가 좋지 않아요. 부르고뉴에는 이 바이러스가 정말 흔한데 치료약이 없어요. 암 덩어리를 안고 가는 거죠. 다른 밭은 2주에 한 번 가면 되는데 여기는 2~3일에 한 번씩 가서 묶어주고 올려줘야 해요. 사람 손이 많이 가서 그런지 희한하게 엄청난 와인이 나옵니다.”

도멘 유제니 클로 드 부조 그랑 크뤼. 최현태 기자

▶클로 드 부조 그랑 크뤼(Clos de Vougeot Grand Cru)

블랙베리에 찻잎과 은은한 베르가못, 달콤한 향신료, 미네랄 향이 섬세하게 드러납니다. 미디엄 바디에 실키한 첫인상과 정교한 산도를 지녔고, 촘촘하고 품격 있는 탄닌이 약간의 쌉쌀함과 함께 긴 여운을 남깁니다. 지금은 다소 닫혀 있어 숙성을 거치면 더 빛날 와인입니다.

클로 드 부조 상단 경사면, 샤토 뒤 클로 드 부조 가까이에 자리한 동향 밭으로 약 1.6ha, 평균 수령 60년 포도나무에서 수확합니다. 송이째 80%를 넣어 발효하고 새 오크 70%에서 24개월 숙성하며 오크통 22개 분량을 생산합니다.

“아래쪽 밭은 점토가 많아 물을 너무 많이 머금어요. 위쪽은 돌이 많고 배수가 잘돼 더 우아한 와인이 나옵니다. 생산자가 워낙 많아 클로 드 부조의 이미지가 딱 정해져 있지 않은데, 저는 섬세하고 우아한 방향으로 만들고 싶습니다.”

최현태 기자는 국제공인와인전문가 과정 WSET(Wine & Spirit Education Trust) 레벨3 Advanced, 프랑스와인전문가 과정 FWS(French Wine Scholar), 부르고뉴와인 마스터 프로그램, 뉴질랜드와인전문가 과정, 캘리포니아와인전문가 과정 캡스톤(Capstone) 레벨1&2를 취득한 와인전문가입니다. 2018년부터 매년 유럽에서 열리는 세계최대와인경진대회 CMB(Concours Mondial De Bruxelles) 심사위원, 2017년부터 국제와인기구(OIV) 공인 아시아 유일 와인경진대회 아시아와인트로피 심사위원으로 활동하고 있습니다. 소펙사 코리아 한국소믈리에대회 심사위원도 역임했습니다. 독일 ProWein, 이탈리아 Vinitaly 등 다양한 와인 엑스포를 취재하며 프랑스, 이탈리아, 스페인, 포르투갈, 미국, 호주, 독일, 그리스, 체코, 스위스, 조지아, 아르메니아, 중국 등 다양한 국가의 와이너리 투어 경험을 토대로 독자에게 알찬 와인 정보를 전합니다.

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