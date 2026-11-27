경기 화성시 일선 공무원들이 전문 코딩 지식 없이 인공지능(AI)을 활용해 개발한 업무용 애플리케이션이 공식 행정시스템에 적용되고, 정부 경진대회 수상으로 이어지며 주목받고 있다.

27일 화성시에 따르면 만세구청 현장민원실 나현희 주무관이 개발한 AI 위생행정 플랫폼 ‘위-원(WE-ONE)’이 내년 3월 정식 운영을 목표로 도입 절차를 밟고 있다. 음식점 개업 전 위생 신고와 요건 검토, 행정문서 작성을 지원하는 이 프로그램은 현재 보안성 검토와 도시데이터플랫폼 연계 작업을 거치고 있다.

지난 9월 ‘2026 AI 화성 챌린지’ 시상식. 화성시 제공

공무원이 만든 또 다른 AI 도구인 업무 인수인계 도우미 ‘화성바통’은 25일 행정안전부 주최 ‘2026년 공공 AI 대전환 챌린지’에서 대상인 국무총리상을 받았다. AI스마트전략실 신환철 빅데이터팀장이 개발한 이 서비스는 전임자 자료를 바탕으로 인수인계 초안을 자동 생성해 업무 연속성을 높였다는 호평을 받았다.

이 같은 성과는 시가 ‘AI혁신학교’를 통해 자연어 명령으로 프로그램을 제작하는 ‘바이브코딩’ 교육을 장려한 결과다.

정명근 시장은 “현장 문제를 가장 잘 아는 공무원의 손끝에서 시작된 AI 혁신이 시민이 체감하는 행정 변화로 이어지도록 뒷받침하겠다”고 말했다.

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