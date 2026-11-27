재난은 예고 없이 찾아오고, 사고는 평온하던 일상을 한순간에 멈춰 세운다. 기관의 업무가 중단되면 그 영향은 내부에 그치지 않는다. 국민과 고객이 이용하는 서비스는 물론 관련 산업과 지역사회에도 연쇄적으로 파장이 미칠 수 있다. 한국마사회(KRA·회장 우희종)가 예측하기 어려운 위기에도 주요 업무를 이어갈 수 있도록 국제표준에 기반한 관리체계를 구축하고, 지역사회를 향한 나눔 활동도 꾸준히 확대하고 있다.

우희종 한국마사회(KRA) 회장. 한국마사회 제공

한국마사회(KRA) 사옥 전경. 한국마사회 제공

한국마사회는 업무연속성경영시스템 국제표준인 ISO 22301 인증을 한국경영인증원의 심사를 거쳐 최초로 획득했다고 27일 밝혔다.

ISO 22301은 화재와 지진, 전산장애 등 각종 재난이나 사고로 업무가 중단되는 상황에 대비해 조직의 핵심 기능을 유지하고 신속하게 정상화할 수 있도록 관리체계를 구축·운영하는 국제표준이다. 사전에 위험 요인을 분석하고 업무 중단에 대비한 대응 및 복구 절차를 마련하는 것이 핵심이다.

이번 인증은 한국마사회가 기존 기능연속성 계획을 국제표준 관점에서 전면 재검토하고, 기관의 핵심 업무와 잠재적 위험 요인을 체계적으로 분석해 관리체계를 정비했다는 점에서 의미가 있다.

한국마사회는 업무영향분석(BIA)과 리스크 평가를 통해 기관의 핵심 업무와 위험 요인을 선정하고, 업무별 복구목표시간(RTO)과 대응 절차, 복구 방안을 구체화했다. 경마방송 송출과 말산업 육성, 말 등록 등 주요 기능이 중단되는 상황에 대비해 업무별 복구 기준과 실행 절차도 마련했다.

문서와 지침을 정비하는 데 그치지 않고 조직별 역할과 책임, 핵심 자원 확보, 비상 대응 및 업무 복구 절차를 유기적으로 연계한 것도 특징이다. 실제 위기 상황에서 계획이 제대로 작동할 수 있도록 부서별 교육과 훈련, 자체 점검을 이어가며 관리체계를 지속적으로 개선할 방침이다.

2026 국민드림마차 전달식 기념 사진. 한국마사회(KRA) 제공

기관의 역할을 안정적으로 수행하기 위한 노력은 지역사회를 향한 활동으로도 이어지고 있다. 이동 여건이 열악한 농어촌 복지시설에는 차량을 지원하고, 지역주민에게는 책을 기증하는 등 생활과 밀접한 분야에서 지원을 이어가는 모습이다.

한국마사회 사회공헌재단은 지난 25일 서울경마공원에서 ‘2026년 국민드림마차 전달식’을 열고 전국 농어촌 노인복지시설과 기후·생태 분야 비영리 공익법인 40곳에 차량을 전달했다.

국민드림마차는 교통 인프라가 상대적으로 부족한 농어촌 지역의 이동 편의를 높이고 복지시설의 원활한 서비스 제공을 돕기 위한 사업이다. 2004년 시작된 이후 올해까지 22년간 총 1171대의 복지차량을 지원했다.

올해 지원 대상은 공모와 현장실사, 최종 심사를 거쳐 선정한 농어촌 노인복지시설 37곳과 기후·생태 분야 비영리 공익법인 3곳이다. 시설별 이용 목적과 현장 수요를 고려해 하이브리드 승합차 30대와 가솔린 경차 10대를 배정했다. 수혜기관들은 새 차량에 ‘소망카’, ‘은빛 드림카’, ‘오션마차’ 등 각자의 바람과 의미를 담은 이름을 붙여 전달식에 의미를 더했다.

안미영 과천시정보과학도서관장(왼쪽)과 남근호 한국마사회 국민소통부장. 한국마사회(KRA) 제공

과천 지역주민의 독서 환경을 개선하기 위한 지원도 이뤄졌다. 한국마사회는 과천시정보과학도서관에 1000만원 상당의 성인·아동 인기도서 606권을 기증했다. 다양한 분야의 책을 접할 기회를 제공하는 동시에 도서 구매를 과천시 관내 서점에서 진행해 지역 서점의 매출과 골목상권에도 보탬이 되도록 했다.

도서 기증을 기념한 독서 감상평 이벤트도 진행한다. 11월30일부터 12월16일까지 한국마사회 기증 스티커가 부착된 도서를 읽고 과천시정보과학도서관 홈페이지의 ‘이용자 마당-설문조사’ 메뉴에 서평을 제출하면 된다. 참여자 가운데 50명을 선정해 한국마사회 경주마 키링을 증정할 예정이다.

우희종 한국마사회 회장은 “ISO 22301 최초 인증은 단순한 국제표준 인증 취득을 넘어 예측하기 어려운 재난과 위기 상황에서도 국민과 고객에게 제공하는 핵심 서비스를 안정적으로 유지하기 위한 기반을 마련했다는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 업무연속성 관리체계를 지속적으로 고도화해 어떠한 위기에도 흔들림 없는 안전하고 신뢰받는 한국마사회를 만들어 나갈 것”이라고 밝혔다.

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