경기 광주시는 연말 소비 활성화와 소상공인 매출 증대를 위해 12월 한 달간 지역화폐인 ‘광주사랑카드’의 충전 인센티브를 기존 8%에서 10%로 상향 운영한다고 26일 밝혔다.

이번 조치는 연말 성수기를 맞아 시민들의 가계 부담을 덜고 지역 내 소비 선순환을 유도하기 위해 마련됐다. 12월 인센티브 적용 충전 한도는 월 50만원으로, 한도액을 모두 충전하면 최대 5만원의 혜택을 받을 수 있다. 다만 배정된 예산이 소진되면 사업이 조기에 종료될 수 있다.

경기 광주시청

앞서 시는 이달 한 달간 충전 한도를 월 200만원으로 대폭 늘린 데 이어 연말 맞춤형 혜택으로 인센티브율을 끌어올렸다. 이와 함께 오는 27일부터 다음 달 3일까지 만 19세 이상 이용자를 대상으로 경기지역화폐 앱에서 만족도 및 선호 운영 방식에 관한 설문조사도 진행한다.

시는 설문 응답자 중 200명을 추첨해 5000포인트씩 지급하고, 분석 결과를 향후 지역화폐 재원 배분에 반영할 계획이다. 박관열 광주시장은 “이번 인센티브 상향이 시민 가계에 보탬이 되고 침체된 지역 상권에 활력을 불어넣길 기대한다”고 말했다.

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