경기 이천시가 경기도 주관 ‘2026년 주택행정 우수 시·군 평가’에서 최우수상을 받으며 6년 연속 우수 지자체로 선정됐다.

26일 이천시에 따르면 시는 지난해까지 5년 연속 우수상을 받은 데 이어 올해 처음으로 최우수상의 영예를 안았다. 도내 31개 시·군을 대상으로 실시된 이번 평가에서 시는 주거복지사업 실적과 주택 공급·품질 향상, 공동주택 관리 활성화 등 정량·정성 평가 전 분야에서 고른 성과를 인정받았다.

이천시청

특히 도내 최초로 유일하게 시행 중인 ‘농촌 빈집은행 활성화’를 비롯해 희망하우징 사업, 찾아가는 취득세 현장상담실, 다함께돌봄 사업 등 주택·세정·돌봄 부서 간 칸막이를 허문 협업 행정이 높은 점수를 얻었다.

성수석 이천시장은 “부서 간 협업을 더욱 강화해 시민이 체감할 수 있는 주거 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

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