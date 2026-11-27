경기 수원시가 ‘스포츠·공연 복합형 돔구장’ 유치를 위한 첫 관문을 넘으며 문화체육관광부의 전국 단위 본 공모에 도전장을 내밀었다.

26일 수원시에 따르면 경기도는 전날 현장평가와 발표평가를 거쳐 도내 복합형 돔구장 중규모 부문 후보지로 수원시를 최종 선정했다. 이에 따라 수원시는 경기도 추천을 받아 문체부 본 공모에 참여할 자격을 확보했다.

수원종합운동장 전경. 수원시 제공

시는 장안구 조원동 수원종합운동장 일원에 관람석 2만석 규모(대형 공연·행사 시 최대 3만명 수용)의 돔구장을 건립할 계획이다. 날씨와 계절에 구애받지 않는 실내 시설을 구축해 프로야구 경기는 물론 대형 콘서트와 문화·전시 행사를 연중 유치하는 복합 거점으로 육성한다는 구상이다.

문체부는 전국 광역지자체와 공공기관이 제출한 제안서를 심사해 1차 서면평가에서 대규모·중규모 후보지 각각 3곳 안팎을 추린 뒤, 2차 발표·현장평가를 거쳐 최종 대상지를 확정한다. 수원시 관계자는 “기존 체육 인프라와 풍부한 관람 수요, 광역교통망 등 입지 경쟁력을 내세워 문체부 본 공모에서도 최종 선정되도록 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.

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