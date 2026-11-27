경기 성남시가 한국토지주택공사(LH)의 분당구 서현동 110번지 일원 공공주택 공급 물량 확대 계획에 제동을 걸고 나섰다.

성남시는 당초 지구계획 승인을 받은 883가구 규모의 성남서현 공공주택사업을 3967가구로 4.5배 늘리려는 LH의 구상을 수용할 수 없다는 입장을 전달했다고 26일 밝혔다. LH는 2021년 1925가구 규모로 사업을 추진하다 주민 반발에 부딪혀 883가구로 축소해 2024년 지구계획 승인을 받았으나, 최근 대폭 증량을 추진하고 있다.

성남시청

시는 오랜 협의와 주민 의견 수렴을 거쳐 확정한 계획을 뒤집는 것은 행정 신뢰를 훼손하고 지역사회 갈등을 키운다고 지적했다. 특히 사업지 인근 서현로는 평소에도 상습 정체가 빚어지는 구간이어서, 3000가구 이상이 추가되면 심각한 교통난과 도시기반시설 과부하가 불가피하다는 판단이다.

성남시는 지난 7일 LH에 기존 883가구 원안대로 사업을 추진할 것을 요구하는 공식 의견서를 제출했다. 시 관계자는 “LH가 공급 확대를 강행할 경우 지역 주민과 시의회, 정치권이 참여하는 협력체계를 구축해 공동 대응에 나서겠다”고 말했다.

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