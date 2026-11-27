경기아트센터가 관객 눈높이에 맞춘 공식 인스타그램 운영 성과를 인정받아 ‘제36회 2026 대한민국 커뮤니케이션대상’에서 SNS 부문 ‘대한민국클린콘텐츠국민운동본부 회장상’을 수상했다고 26일 밝혔다.

한국사보협회가 주관하고 문화체육관광부 등이 후원하는 시상식에서 아트센터는 100편 넘는 출품작이 경쟁한 SNS 부문 수상작에 이름을 올렸다.

경기아트센터 캐릭터 ‘꺅콩이’와 수상 상장. 경기아트센터 제공

매달 기획공연과 경기도예술단 일정을 한눈에 정리해 게시하고, 예매 용어와 클래식 해설을 쉽게 풀어내 공연 입문자의 접근성을 높인 점이 주효했다. 마스코트 ‘꺅콩이’ 찾기 이벤트와 연극 초성 퀴즈 등 참여형 콘텐츠도 호평받았다.

아트센터는 다음 달 9일까지 공식 SNS 이용자 만족도 조사를 진행해 관객 의견을 수렴할 계획이다. 센터 관계자는 “앞으로도 무대 이야기를 알기 쉽게 전하고 관객이 직접 참여하는 소통 콘텐츠를 꾸준히 선보이겠다”고 말했다.

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