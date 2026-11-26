더불어민주당 전현희 의원이 청년 창업가의 창업 자금 조달 부담을 낮추기 위해 추진해 온 ‘청년희망사다리’ 금융지원 사업 규모가 9000억원으로 확대됐다. 전 의원은 향후 지원 규모를 1조원 이상으로 확대하고 정부·지방자치단체의 이자 지원 사업과 연계하는 방안도 추진할 계획이다.

신한은행은 26일 서울 중구 신한은행 본점에서 신용보증기금 및 기술보증기금과 ''청년창업 도약사다리 금융지원 업무협약''을 체결했다고 밝혔다. 정현호 신용보증기금 상임이사(왼쪽부터), 정상혁 신한은행장, 더불어민주당 전현희 의원, 장진엽 기술보증기금 상임이사가 업무협약을 체결한 뒤 기념 촬영하고 있다. 신한은행 제공

전 의원은 26일 국회에서 기자회견을 열고 “이날 신한은행의 2000억원 참여까지 더해 총 9000억원 규모의 금융지원 기반을 조성하게 됐다”며 “이번 성과는 청년 창업가들이 담보 없이, 보증료 부담 없이, 연 3%대 금리로 업체당 최대 3억원까지 자금을 지원받을 수 있도록 금융 문턱을 낮추는 중요한 출발점”이라고 밝혔다. 전 의원이 주도하는 청년희망사다리 사업은 만 17~39세 청년이 대표자인 창업 7년 이내 기업이 대상으로, 자금 조달에 어려움을 겪는 청년 창업가를 지원한다.

전 의원은 지난 8월 전국금융산업노동조합과 청년 고용·창업 지원을 위한 정책협약을 체결하고 신용보증기금·기술보증기금이 대출을 보증하는 구조로, 하나은행과 2000억원을 출연하는 첫 업무협약을 맺었다. 이후 우리은행, KB국민은행이 각각 2000억원, BNK부산은행과 BNK경남은행이 각각 500억원 규모의 금융지원에 나섰다. 전 의원은 “앞으로 청년창업 금융지원 규모가 9,000억원에서 1조원 이상으로 확대될 것으로 기대한다”고 말했다.

전 의원은 금융지원 규모 확대에 더해 보증기관의 심사 제도 개선 필요성도 강조했다. 은행이 금융지원을 약속하더라도 신보·기보의 심사 문턱이 높으면 청년 창업기업이 실제로 대출을 받기 어렵기 때문이다. 전 의원은 “신용보증기금과 기술보증기금 등 보증기관이 과거 실적 중심의 보증 심사에서 벗어나 창년 창업가의 기술력과 혁신성, 사업 아이디어와 성장 가능성을 충분히 반영하는 방향으로 보증제도를 개선해 나가야 한다”고 밝혔다.

중앙정부와 지자체가 대출 이자의 일부를 지원하는 이차보전사업과 연계해 청년 창업가의 실질적인 금융 부담을 낮추는 방안도 추가로 추진한다.

전 의원은 “청년에게 필요한 것은 창업을 권유하는 말이 아니라 실제로 도전할 수 있는 기회”라며 “이번 청년창업대출의 성과가 단순한 금융지원 확대에 머무르지 않고 국민 누구나 필요한 금융서비스를 누릴 수 있는 국민금융기본권 실현으로 이어지기를 기대한다”고 말했다.

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