몸 곳곳에 구더기가 생길 정도로 아내를 장기간 방치한 끝에 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨진 전직 육군 부사관이 1심에 이어 항소심에서도 징역 30년의 중형을 선고받았다.

26일 법조계에 따르면 서울고법 형사5부(재판장 김용석)는 살인 혐의로 기소된 전 육군 부사관 김모씨에게 원심과 같은 징역 30년을 이날 선고했다. 재판부는 1심과 마찬가지로 김씨에게 부작위에 의한 살인의 미필적 고의가 인정된다고 판단했다.

법봉 이미지. 게티이미지뱅크

재판부는 “피해자(김씨의 아내)는 지난해 8월 하순 이후 스스로를 보호할 능력이 없었고, 김씨는 당시 피해자의 신체적, 정신적 상태가 위중해 적절한 보호가 필요한 사정을 인식했다”며 “피해자 상태를 전혀 알지 못했다는 김씨의 변소는 상식과 경험칙에 현저하게 반해 납득하기 어렵다”고 지적했다.

김씨는 피해자와 함께 거주하며 매일 상태를 직접 확인하고 필요한 구호조치를 취할 수 있는 유일한 사람이었지만, 병원에 데려가거나 하지 않고 방치했다. 재판부는 “김씨는 피해자 스스로 병원에 가거나 가족에게 도움을 요청하길 바라지 않았다고 주장하나, 설령 그렇다고 해도 그는 자기 상태를 제대로 인식해 합리적 판단을 내리기 어려운 상황이었다”고 꼬집었다.

재판 과정에서 김씨는 피해자에게 매일 음식을 제공하고 보험료를 대납하는 등 경제적으로 지원한 점을 들어 살인 고의가 없다고 주장했지만, 재판부는 “피해자는 대변, 오래된 음식, 쓰레기 등 비위생적인 환경에 상당 기간 노출돼 감염 악화로 사망했다”며 “사망을 방지하기 위한 최소한의 구호 조처를 이행하지 않고 방관한 이상, 어느 정도 경제적으로 지원하거나 음식을 제공한 사정만으론 피해자의 사망을 예견·용인하는 내심의 의사가 없었다고 평가할 수 없다”고 질책했다.

그러면서 재판부는 “김씨는 피해자가 정신적으로 취약한 상태를 이용해 방치하면서 피해자가 서서히, 비참하게 죽음에 이르게 했다”며 “이는 용서받기 어려운 범죄”라고 강조했다.

재판부는 김씨가 항소심 변론종결 이후 4520만원을 형사공탁했으나 피해자 유족이 수령 거부 의사를 밝힌 만큼, 이를 유리한 양형 사정으로 참작하지 않는다고도 부연했다.

김씨는 지난해 8월부터 아내가 공황장애와 우울증으로 거동이 불편해졌는데도 3개월 간 사실상 방임해 그해 11월 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 당시 김씨의 아내는 전신이 오물에 오염되고 감염과 욕창으로 피부 괴사까지 진행된 상태였다. 김씨는 지난해 11월 “아내의 의식이 혼미하다”며 119에 신고했고, 아내는 병원으로 옮겨져 치료를 받았으나 이튿날 숨졌다. 김씨는 방임을 의심한 병원 측의 신고로 경찰에 긴급 체포됐다.

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