강원도 춘천 엘리시안강촌 스키장이 오는 28일 개장하고 2026/27 동계시즌의 본격적인 운영에 들어간다. 당초 12월 4일 개장을 목표로 준비해 온 엘리시안강촌은 고객들이 보다 일찍 겨울을 즐길 수 있도록 개장 일정을 앞당겨 겨울 스키어들을 맞이한다.

개장 당일에는 오픈 기념 특별 요금 이벤트를 진행한다. 리프트 6시간권과 장비 렌탈 6시간권을 각각 1만원에 제공해 스키장을 찾는 고객들의 부담을 낮췄다. 개장 당일 방문객에게 핫초코 1잔을 증정하는 특별 이벤트도 마련했다. 리프트권을 제시하면 콘도 1층 아라비스타 또는 스노우가든에서 핫초코를 받을 수 있다.

강원 춘천 엘리시안강촌 스키장. 엘리시안강촌 제공

이번 핫초코 증정은 단순한 개장 기념 이벤트를 넘어 올해 엘리시안강촌의 겨울 시즌 콘셉트인 '스위트 홀리데이(Sweet Holiday)'를 담은 프로그램이다. 차가운 설원에서 즐기는 스키의 짜릿함에 따뜻하고 달콤한 한 잔의 여유를 더해 고객들이 겨울의 온기를 함께 느낄 수 있도록 기획했다.

11월 29일부터는 드래곤 슬로프 오픈 전까지 리프트와 렌탈 요금 50% 할인 혜택도 제공한다. 개장 초기부터 합리적인 요금으로 겨울 스포츠를 즐길 수 있도록 다양한 프로모션을 마련했다.

개장일 운영시간은 오전 9시부터 오후 5시까지다. 팬더·래빗·제브라 하단 슬로프를 오픈한다. 기상 상황에 따라 오픈 일정과 운영 내용은 변경될 수 있다.

강원 춘천 엘리시안강촌 스키장. 엘리시안강촌 제공

엘리시안강촌은 강원도에 위치하면서도 수도권에서 전철로 편리하게 방문할 수 있는 스키장이다. 경춘선 백양리역과 연결되는 접근성을 갖춰 자가용은 물론 대중교통을 이용한 당일치기 겨울 여행지로도 매력적이다.

올 시즌 엘리시안강촌은 '스위트 홀리데이'를 중심으로 스키와 보드의 역동적인 즐거움은 물론 따뜻함과 달콤한 휴식이 공존하는 겨울 리조트를 선보인다. 일상의 바쁜 시간을 잠시 내려놓고 설원에서 특별한 겨울 추억을 만들 수 있도록 차별화된 시즌 경험을 제공할 계획이다.

엘리시안강촌 관계자는 "올해는 스키의 즐거움에 따뜻하고 달콤한 휴식의 감성을 더한 스위트 홀리데이를 준비했다"며 "차가운 겨울 설원에서 즐기는 스키와 따뜻한 핫초코 한 잔이 고객들에게 특별한 겨울의 추억으로 남기를 기대한다"고 말했다.

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