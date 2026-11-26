한성숙 국무총리는 26일 "상생의 성과가 더 작은 기업까지 이어지도록 하겠다"고 밝혔다.
한 총리는 이날 서울 코엑스에서 열린 '올해의 상생기업대상 기념식' 축사에서 이같이 언급했다.
이어 "성과공유제를 모든 기업 간 거래로 확대하고, 상생협력기금의 지원 대상을 거래관계 밖에 있는 중소기업과 소상공인들까지 넓혀야 한다"며 "상생결제를 확대해 2차 이하 협력기업도 대금을 안정적으로 받을 수 있고 다음 투자를 준비할 수 있도록 도울 수 있어야 할 것"이라고 주문했다.
성과공유제는 위·수탁기업이 공동 혁신을 통해 창출한 성과를 약정한 대로 나누는 제도다.
한 총리는 아울러 "공정한 거래가 상생의 토대가 되도록 하겠다"며 "원자재 가격 상승의 부담을 작은 기업이 혼자 떠안지 않을 수 있도록 납품대금 연동제를 좀 더 잘 현장에 안착시켜야 한다"고 강조했다.
그러면서 "공들여 개발한 기술을 빼앗기는 일이 없도록 기술을 탈취한 기업에는 과징금을 더 강력하게 물리고 정부 입찰도 제한하는 법 개정도 추진하고 있다"고 소개했다.
또 "정부는 상생협력의 영역을 넓히겠다"며 "제조업과 건설업 중심에서 금융과 플랫폼, 방위산업까지 협력의 문화를 확산시키는 데 애쓰고 있다"고 덧붙였다.
<연합>
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