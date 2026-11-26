유승민 전 국민의힘 의원이 최근 국내 증시 급락과 관련해 이재명 정부에 인위적인 주가 부양을 중단하고 자본시장 제도 개선과 투자자 보호에 집중할 것을 촉구했다.

유 전 의원은 26일 자신의 블로그에 “‘집 팔고 주식 사라’고 부추겼던 이재명 대통령은 지금 무슨 생각을 하고 있을까요?”라며 “자신의 잘못을 진심으로 반성하고 후회하고 있을까요?”라고 적었다.

유승민 전 국민의힘 의원. 연합뉴스

유 전 의원은 연초 4300선에서 출발한 코스피가 지난 6월 9100선을 넘어섰다가 다시 4600선까지 밀려난 점을 들어 정부의 증시 부양 정책을 비판했다. 실제로 전날 코스피는 전 거래일보다 6.16% 내린 4697.51에 거래를 마쳤다.

그는 서울 아파트값 상승세와 이 대통령의 ‘코스피 1만 시대’ 등 과거 발언도 거론하며 “국민 재산을 갖고 불장난을 친 대통령은 사과 한마디 없고 아무 책임도 지지 않는다”고 주장했다.

특히 정부가 특정 주가지수를 정책 목표로 설정해서는 안 된다고 강조했다.

유 전 의원은 “코스피 5000이니 코스피 1만이니 시총 3위니, 이런 게 정치적, 정책적 목표가 되어선 안 된다”며 “장밋빛 전망을 띄워 사람들을 부추겨놓고 주가가 폭락하면 정부가 무슨 수로 뒷감당하느냐”고 반문했다.

국민연금의 국내 주식 투자 확대와 단일종목 레버리지 상품 도입에 대해서도 무리한 증시 부양 정책이 시장의 자동안정화 기능을 약화하고 주가 변동성을 키웠다고 주장했다.

증권시장안정펀드(증안펀드) 가동에도 신중할 것을 주문했다. 그는 400조원대인 국민연금의 국내 주식 보유 규모와 증안펀드 규모를 비교하며 “잘못 사용하면 한방에 끝나버릴 수준”이라며 “예외적인 경우에 한하여 스텔스 모드로 작동해야 한다”고 했다.

반면 정부가 해야 할 일로는 “법과 제도로 자본시장의 규칙(Rule)을 정하고 시장의 감시자 역할을 하는 것”을 꼽았다.

구체적으로 공매도와 신용융자 관련 제도 정비, 주가조작 등 불공정거래 근절, 소액투자자 권리 보호, 기관투자자 건전성 감독, 기업지배구조 개선 등을 제시했다.

유 전 의원은 “지금부터라도 철저하게 반성하고 할 일과 해선 안 될 일을 구분하는 스마트한 정부가 되도록 노력해야 한다”고 덧붙였다.

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