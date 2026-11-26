이재명 대통령은 26일 소셜미디어(SNS) 사용에 관해 "지적을 받는 게 도움이 된다"면서도 "폭언, 욕설 이런 건 싫다. 그래서 그런 경우 차단한다"고 밝혔다.



이 대통령은 이날 유튜브로 공개한 '대통령의 Y' 1화 비하인드(뒷이야기) 영상에서 "익명성 때문에 과도한 혐오나 비방, 이런 것들이 문제가 되고 갈등이 격화된다. 이게 지금 SNS의 제일 큰 문제"라며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그러면서 "많은 지적이 있고 제가 합리적인 내용을 잘 수용해야 한다"며 "(비난하는 것을) 놔두면 (SNS를) 보는 의미가 없다. 다른 사람의 진짜 의미 있는 글을 못 보는 것"이라며 설명했다.



이 대통령은 또 2014년 발생한 '송파 세 모녀' 사건을 언급하며 "왜 서류 떼가서 '저 가난합니다. 도와주세요'라고 해야 하느냐"며 "(수급 기준에) 해당하면 자동으로 신청 없이도 지급하는 것으로 많이 바꾸고 있다"고 말했다.



이 대통령은 이를 '자동주의'라고 부르며 "주민센터 직원들 일도 줄어들고 국민들도 서류 떼어서 증명하는, 구차하고 자존심 상하는 것을 안 해도 된다. 효율적인 것"이라고 강조했다.



또 정책 결정에 관해선 "대통령이 'A와 B, C 중에 무엇을 하지'하며 최종 결정하는 경우는 정말 손에 꼽는다"며 "국무회의에서 논의하고, 그 이전에 각 부·처·청이 내부에서 회의해서 결론이 난다"고 덧붙였다.



'대통령의 Y'는 이 대통령이 국민들과 직접 소통하는 유튜브 프로그램으로 지난 4일 1화가 공개됐다.

<연합>

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