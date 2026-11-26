국민의힘은 26일 경기 용인에서 장외집회를 열고 여당의 '조작기소 특검법' 강행 처리와 조희대 대법원장 탄핵 추진을 규탄했다.



장동혁 대표는 이날 집회에서 "'이재명 탈옥법'은 대통령이 저지를 수 있는 최악의 패륜"이라며 "주인을 배신하고, 주인을 속이고, 하루가 멀다 하고 패륜을 일삼는 '종'은 주인이 처단해야 한다"고 강경 발언을 쏟아냈다.

국민의힘 장동혁 대표가 26일 경기도 용인시 포은아트홀 광장에서 열린 '조작기소특검법 규탄대회'에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그러면서 "헌법을 파괴한 독재자에게는 탄핵조차 관용이고, 독재자 이재명에게는 죄수복도 사치"라며 "청와대에 숨어 대한민국을 절단내고 있는 범죄자를 국민의 손으로 끌어내려야 한다"고 언성을 높였다.



장 대표는 또 "우리가 판사들을, 사법부를 깨워야 한다. 판사들의 행동이 필요하다"며 법원의 즉각적인 이 대통령 재판 재개를 촉구했다.



장 대표는 집회를 마친 뒤 참석자들과 함께 '이재명 탈옥법 저지하자' 등의 구호가 적힌 손팻말을 들고 도보 행진에도 나섰다.



국민의힘은 여당의 '조작기소 특검법안' 처리에 반발해 지난 7일부터 전국을 돌며 장외집회를 열고 있다. 28일에는 대전, 29일 문경 등을 찾는다.



12·3 비상계엄 2주년인 다음 달 3일에는 서울에서 장외 집회를 여는 방안을 유력하게 검토하고 있다.



한편 국민의힘 김재섭 의원은 이날 '조작기소 특검' 수사팀이 공소를 제기한 사건 전부에 대해 무죄 판결이 확정될 경우 특검을 임명한 대통령이 수사 비용을 전액을 부담하도록 하는 개정안을 대표발의 했다.



김 의원은 "대통령이 임명한 특검이 기소한 사건이 전부 무죄로 끝나도 막대한 수사 비용은 국민 세금으로 충당하는 현행 구조를 바로잡아야 한다"고 말했다.

<연합>

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