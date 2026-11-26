한쪽에서는 10마신 차 대승을 거둔 암말들이 다시 맞붙고, 다른 쪽에서는 한국 단거리 최강자들이 하나의 우승컵을 놓고 자존심을 건 승부를 벌인다. 바다 건너 도쿄에서는 지난해 세계 최고의 경주마로 선정된 명마가 대회 2연패에 도전한다. 국내외 경마계를 대표하는 명승부가 이번 주말 부산과 일본 도쿄에서 잇따라 펼쳐진다.

브리더스컵 퀸 출전마 판타스틱밸류. 한국마사회(KRA·회장 우희종) 제공

한국마사회(KRA·회장 우희종) 렛츠런파크 부산경남에서는 27일 브리더스컵 퀸(L·1800m)과 KRA컵 스프린트(G3·1200m)가 열린다. 하반기 퀸즈투어 F&W 시리즈의 최종전과 서울·영남의 단거리 강자들이 맞붙는 통합 대상경주다. 총상금은 각각 3억원과 5억원으로, 올 시즌 국내 경마의 주요 승부를 장식할 무대다.

29일에는 일본 도쿄경마장에서 제46회 재팬컵(G1·2400m)이 열린다. 지난해 일본 경주마들의 20년 연속 우승 행진을 끊은 프랑스의 칼란다간이 다시 출전하는 가운데 영국과 아일랜드, 일본의 정상급 경주마들이 우승 경쟁에 뛰어든다. 총상금 10억9000만엔, 우승상금 5억엔이 걸린 세계적인 국제 초청경주다.

KRA컵 스프린트 출전마 위너클리어. 한국마사회(KRA·회장 우희종) 제공

◆10마신 차 주고받은 라이벌…라온포레스트·판타스틱밸류 최후의 승부

27일 부산경남에서 가장 먼저 눈길을 끄는 경주는 브리더스컵 퀸이다. 하반기 암말 최강자를 가리는 퀸즈투어 F&W 시리즈의 마지막 관문으로, 앞선 두 경주에서 승점 650점을 확보한 라온포레스트가 선두를 달리고 있다. 판타스틱밸류가 그 뒤를 바짝 추격하는 가운데 두 경주마의 세 번째 맞대결이 성사됐다.

두 라이벌의 올해 승부는 극명하게 엇갈렸다. 첫 관문인 제주특별자치도지사배(1400m)에서는 판타스틱밸류가 라온포레스트를 8마신 차로 따돌렸다. 그러나 두 번째 관문인 경상남도지사배(2000m)에서는 라온포레스트가 막판 추입으로 10마신 차 대승을 거두며 설욕했다.

이번에는 1800m에서 승부가 갈린다. 장거리에서 강점을 보이는 라온포레스트는 경상남도지사배에서 마지막 600m를 37초7에 주파하며 압도적인 추입력을 과시했다. 1800m 이상 경주에서도 12차례 출전해 10차례 3위 이내에 입상할 만큼 꾸준한 경쟁력을 갖췄다.

판타스틱밸류는 1400m에서 보여준 폭발력을 다시 살려야 한다. 2000m에서는 7위에 그쳤지만, 이번에는 거리가 1800m로 짧아진 만큼 반전을 노릴 수 있다. 서로 한 차례씩 상대를 압도한 두 강자 가운데 누가 퀸즈투어 F&W 시리즈의 마지막 우승컵을 차지할지가 최대 관전 포인트다.

2026 재팬컵 포스터. 한국마사회 제공

◆빈체로카발로냐 위너클리어냐…서울·영남 단거리 자존심 대결

브리더스컵 퀸에 이어 열리는 KRA컵 스프린트에서는 총상금 5억원을 놓고 국내 정상급 단거리마들이 격돌한다. 지난해까지 서울과 영남에서 별도로 열렸던 대회가 올해부터 통합되면서 전국 단거리 강자들이 한 무대에서 우승컵을 다투게 됐다. 최종 출전마는 16두다.

가장 강력한 우승 후보는 지난해 스프린터 시리즈 3관왕에 오른 빈체로카발로다. 지난해 부산일보배와 SBS스포츠 스프린트, 서울마주협회장배를 모두 제패한 데 이어 올해도 부산일보배와 SBS스포츠 스프린트에서 연속 우승을 차지했다. 9월 코리아스프린트(G1)에서도 일본 경주마들과 경쟁해 3위에 오르며 국내 출전마 가운데 가장 좋은 성적을 냈다.

이에 맞서는 위너클리어는 영남을 대표하는 단거리 강자다. 지난해 KRA 스프린트@영남에서 우승한 그는 올해 여러 대상경주에서 입상하고도 정상과는 인연을 맺지 못했지만, 지난달 국제신문배(G3·1400m)에서 6연승을 달리던 로쉬를 꺾으며 분위기를 바꿨다.

당시 출발이 늦어 13위까지 밀렸지만 직선주로에서 추월을 거듭해 역전 우승을 일궈냈다. 빈체로카발로와의 상대 전적에서는 1승3패로 열세지만, 최근 상승세를 앞세워 설욕을 벼른다. 스프린터 시리즈를 지배한 빈체로카발로가 통합 대회의 초대 챔피언에 오를지, 위너클리어가 영남의 자존심을 세울지가 승부의 관전 포인트다.

2026 재팬컵 출전마 옴부즈맨(영국). 한국마사회 제공

◆칼란다간의 2연패냐 일본의 설욕이냐…세계 명마들 도쿄 집결

국내 대상경주에 이어 29일에는 세계 경마계의 시선이 일본 도쿄로 향한다. 1981년 일본 경마의 국제 경쟁력 강화를 위해 창설된 재팬컵은 세계 각국의 정상급 경주마들이 출전하는 국제 초청경주다. 딥임팩트와 아몬드아이, 이퀴녹스 등 일본 경마를 대표하는 명마들이 우승 트로피를 들어 올린 무대이기도 하다.

올해 가장 큰 관심을 받는 경주마는 디펜딩 챔피언 칼란다간이다. 프랑스 출신인 그는 지난해 재팬컵에서 2분20초3의 일본중앙경마 신기록을 세우며 우승했다. 일본 경주마들의 20년 연속 우승 행진을 저지하고 20년 만에 해외 원정마 우승을 이끌었다. 2025년 세계 최고 경주마로 선정된 칼란다간은 이번에도 도쿄에 출격해 대회 2연패를 노린다.

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