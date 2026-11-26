웨이크원

걸그룹 이즈나(izna)의 'IWALY' 퍼포먼스 비디오를 통해 매력을 발산했다.

25일 이즈나는 공식 유튜브 채널을 통해 스페셜 디지털 싱글의 타이틀곡 'IWALY'(사랑으로 남길)의 퍼포먼스 비디오를 선보였다. 'IWALY'는 'I Will Always Love You'의 약자로, 이즈나 특유의 청량하면서도 몽환적인 감성과 벅차오르는 에너지를 대표하는 곡을 데뷔 2주년을 맞아 재탄생시켰다.

영상 속 멤버들은 곡에 맞춰 밝고 경쾌한 분위기 속 역동적인 퍼포먼스를 펼치며 여섯 멤버의 탄탄한 군무를 선보였다. 특히 이즈나 특유의 시간 차를 활용한 도미노 안무부터 다양한 유닛 안무, 후렴구 활시위를 당기는 안무가 이어지며 한순간도 눈을 뗄 수 없게 했다. 여기에 멤버들의 움직임을 따라가는 역동적인 카메라 무빙과 쉴 새 없이 변화하는 대형을 담아내며 보는 재미를 더했다.

한편 이즈나는 엠넷 오디션 프로그램 '아이랜드2'(I-LAND2 : N/a)를 통해 결성된 다국적 걸그룹이다. 지난 2024년 정식으로 가요계에 데뷔한 이들은 '사인'(SIGN), '이즈나'(IZNA), '맘마미아'(Mamma Mia) 등의 곡을 발표하며 활동을 이어오고 있다. 이들은 신곡 'IWALY' 활발한 활동을 이어간다.

<뉴스1>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지