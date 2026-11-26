킴 카다시안과 클로이 카다시안 자매가 한국에서 미용 시술을 받고 부작용을 겪은 일화를 공개했다.

지난 25일 클로이 카다시안의 유튜브 채널에는 '클로이 인 원더랜드' 팟캐스트 영상이 게재됐다.

유튜브 채널 '클로이 카다시안'

클로이는 '가장 황당했던 미용 시술'에 대해 "한국 갔을 때 안 받아본 시술이 없다"며 "킴이랑 나는 망가져서 돌아왔다, 비행기 타고 오는 동안 상태가 더 심해졌다"고 털어놨다.

이어 "호텔 밖으로 한 발짝도 못 나갔다, 첫날부터 얼굴을 완전 망쳐놓는 바람에 그냥 호텔 방에서 앉아 있었다"며 "사실 의사랑 통역사를 믿고 금액만 지불했기 때문에 누가 물어보면 우리도 잘 모른다, 침대에 누우면 이것저것 시술해 주는데 나중에야 '아, 우리가 이런 걸 하기로 했었구나' 싶더라"고 회상했다.

클로이는 "킴 얼굴을 본 엄마는 울면서 '너희 얼굴 다 망친 거 아니니?'라고 하셨다"며 "정말 미친 듯한 여행이었다, 그래도 다행히 지금은 원래대로 돌아왔다"고 전했다. 그러면서 "너무 재밌었다, 또 가야겠다"고 덧붙였다.

한편 클로이 카다시안은 킴 카다시안의 친동생으로, 현재 미국에서 모델 겸 패션 디자이너도 활동하고 있다.

<뉴스1>

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