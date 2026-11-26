[잠실=남정훈 기자] “안녕하십니까. 구자욱입니다.”

26일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 열린 2026 KBO 시상식. 수상자로 무대 위에 오르는 선수들은 인사말 뒤에 자신의 소속팀과 이름을 밝혔다. 그런데 구자욱은 자신의 이름 앞에 ‘삼성 라이온즈’를 뺐다. 자유계약선수(FA) 신분임을 의식한 듯한 소개말이었다.

26일 서울 롯데호텔 월드에서 열린 2026 신한 SOL KBO 시상식에서 삼성 라이온즈 구자욱이 타율상, 출루율상을 받은 뒤 수상소감을 밝히고 있다. 뉴시스

2022시즌을 앞두고 맺은 5년 120억원의 비FA 다년계약을 충실하게 마친 구자욱은 생애 첫 FA 자격을 얻어 시장에 나왔다. 원소속팀인 삼성을 비롯해 두산, SSG 등 타격이 되는 외야 자원이 필요한 구단들로부터 뜨거운 러브콜을 받고 있다. 항간에는 구자욱을 잡기 위해서는 200억원 이상의 베팅이 필요하다는 얘기까지 흘러나온다.

현재 야구계에서 가장 뜨거운 관심을 받고 있는 구자욱이 이날 시상식을 통해 공식석상에 모습을 드러냈다. 올 시즌 타율 0.371, 출루율 0.458로 2관왕에 오른 구자욱은 수상자 자격으로 무대에 올랐다. 타격왕 타이틀은 이번이 처음이다.

구자욱은 “2014년 퓨처스리그 타격상을 받은 이후 12년 만에 이 자리에서 드이어 타격상의 영광을 차지했다”고 소감을 밝힌 뒤 “퓨처스리그 선수들도 포기하지만 않으면 이 자리에 설 수 있다는 것을 몸소 보여줄 수 있어서 너무 기쁘다. 다들 열심히 했으면 좋겠다”라고 응원을 보냈다.

26일 서울 잠실 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열린 2026 신한 SOL KBO 시상식. 타자 타율·출루율 부문 수상자 삼성 라이온즈 구자욱이 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

구자욱은 이날 FA 신분이기에 더욱 조심하는 모습이었다. 그는 “FA라는 특수한 시기에 있다보니 말 한마디 한마디, 행동 하나하나가 좀 조심스럽다”며 "그렇다보니 팬분들께도 고맙다는 표현을 못 한 것 같아 마음 속으론 죄송스럽다. 하지만 표현만 부족할뿐, 감사한 마음은 마음 속에 담아두고 있다. 한 타석, 한 타석 저와 함께해주신 삼성 팬들께 이 영광을 돌리고 싶다“고 소감을 밝혔다.

2015년 풀타임 첫해에 타율 0.349를 기록하며 화려하게 1군 무대에 데뷔한 구자욱은 통산 타율이 0.322에 달할 정도로 정교함에 있어선 KBO리그 최고 수준의 타자로 꼽힌다. 2024시즌엔 33홈런을 때려내 장타력도 보유하고 있다. 통산 장타율이 0.518이다. 출중한 타격 능력에 삼성 선수단의 캡틴으로서 리더십도 보여줘 이번 FA 시장에서 타자 최대어로 꼽힌다.

이번 한국시리즈에선 무려 타율 0.500(20타수 10안타) 1홈런 6타점으로 맹활약해 주가는 더욱 올랐다. 해외 에이전트를 선임하며 해외 진출 의지도 드러낸 상태지만, 국내에 잔류할 경우 양의지(4+2년 152억원)의 기록을 넘어선 FA 역대 최대규모 계약도 가능할 정도로 영입전이 뜨겁다.

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