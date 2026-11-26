이재명정부 2기 내각의 주요 장관 후보자들이 26일 잇따라 첫 출근에 나서며 인사청문회 준비에 본격 착수했다. 외교·안보부터 행정·문화 분야까지 주요 부처 수장을 이재명 대통령의 국정철학을 공유하는 인사들로 재편한 만큼 정책 추진력을 높이고 국정 운영의 보폭을 맞출 수 있을지 주목된다. 하지만 자질, 전문성 등을 문제 삼은 야당의 공세가 거세 치열한 검증 공방도 예상된다.

소감 밝힌 통일·외교… 국정원장 후보는 침묵 홍익표 통일부 장관 후보자, 임웅순 외교부 장관 후보자가 인사청문회 준비를 위한 사무실로 26일 각각 출근하며 후보 지명 후 처음으로 기자들과 만나 소감, 부처 현안에 대한 구상 등을 밝히고 있다. 강금실 국정원장 후보자도 이날 사무실로 첫 출근을 했으나 기자들의 질문에 아무런 대답을 하지 않았다.(왼쪽 사진부터) 유희태 기자·뉴스1

이재명 대통령은 이날 강금실 국가정보원장 후보자 등 최근 지명한 장관 후보자들에 대한 인사청문요청서를 재가했다. 김성완 청와대 대변인은 언론공지를 통해 “이 대통령은 강금실 후보자와 임웅순 외교부 장관 후보자, 홍익표 통일부 장관 후보자, 한준호 행정안전부 장관 후보자, 강유정 문화체육관광부 장관 후보자 등에 대한 인사청문요구서를 재가했다”고 밝혔다. 국회는 향후 해당 후보자들에 대한 인사청문 절차를 밟게 된다.

청문회 준비에 들어간 신임 후보자들은 이날 출근길부터 주요 현안에 대한 입장을 내놨다. 임 후보자는 이날 서울 세종로에 마련된 인사청문회 준비 집무실로 출근하면서 한·미 안보 협의 지연과 정보 공유 제한 등 양국 간 현안에 대해 “어떤 특정 현안에 휘둘릴 정도로 한·미 동맹이 취약하지 않다”고 말했다. 이어 “한·미 양국이 공통의 가치가 있고 공동의 이익을 공유하기 때문에 어떠한 어려움도 잘 극복하리라 생각한다”고 덧붙였다. 핵추진잠수함 건조 등을 논의하는 한·미 안보 협의 재개에 선결 조건이 있느냐는 질문에는 구체적인 답변을 내놓지 않았다. 이번 인사가 한국의 대미·대중 정책 방향을 명확히 하려는 의도 아니냐는 해석에 대해서는 “그렇게 생각하지 않는다”며 “우리에게는 한·미 동맹도 중요하고 한·중 관계도 중요하다”고 선을 그었다. 대북 정책을 놓고 외교부와 통일부 간 이견을 빚었던 데 대해서는 “이견은 자연스럽지만 외교·안보 부서가 한목소리로 일하는 데는 문제가 없다”고 했다.

홍 후보자도 부처 간 이견을 “충돌이라 생각하지 않는다”며 정책 조율을 통해 공감대를 형성해 나가겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 서울 종로구 남북회담본부에서 기자들과 만나 “중요한 건 이재명정부라는 한배에 탄 것”이라며 “각각의 입장과 현실적 대안을 조율하면서 대북정책과 외교·안보 정책에 대한 공감대를 만들어 나가겠다"고 설명했다. 강금실 후보자는 이날 오전 9시30분쯤 국정원이 제공한 차량에 탑승해 별 언급 없이 인사청문회 준비 사무실로 출근했다. 강금실 후보자에 대해서는 친중 성향 논란이 일고 있고, 정보 분야 경험이 부족한 비전문가라는 지적도 나온다.

행정·문화 분야의 신임 후보자도 안전과 민생을 챙기는 역할에 대한 의지를 드러냈다. 한 후보자는 “갓난아이를 돌보는 심정으로 매일 깨어 있는 모습으로 일할 수 있게 노력하겠다”고 밝혔고, 강유정 후보자는 자유무역협정(FTA) 서비스·투자 후속 협상 타결에 따른 한한령(한류 제한령) 해빙과 후속 조치를 최우선으로 마련하겠다고 했다.

야권은 후보자들의 자질과 전문성을 문제 삼으며 공세에 나섰다. 국민의힘은 이날 강금실 후보자의 안보 전문성과 중국 관련 이력을 문제 삼았고, 한 후보자에 대해서는 지명 철회를 촉구했다. 국민의힘 장동혁 대표는 국회 최고위원회의에서 강 후보자에 대해 “안보 경력, 방첩 경력 하나도 없는” 인물이라고 비판한 데 이어 “친북 국정원장이 가니 친중 국정원장이 왔다”고 목소리를 높였다. 한 후보자에 대해서는 민주당 정치검찰 조작기소 대응 태스크포스(TF) 단장을 맡았던 경력을 문제 삼으며 행정 경험이 부족한 데다 이 대통령 사건의 공소취소를 지원하기 위한 인선이라는 주장을 폈다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지