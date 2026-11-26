현대백화점그룹이 15년간 순직·공상 경찰관 자녀들에게 50억원에 가까운 학자금을 지원하는 등 제복근무자에 대한 존중 문화 확산에 기여한 공로를 인정받아 정부로부터 감사패를 받았다.

현대백화점그룹 지주회사인 현대지에프홀딩스는 26일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 ‘2026년 모범 제복근무자 포상식’에서 현대백화점사회복지재단이 ‘감사문화 확산 기여자’ 부문 국가보훈부 장관 감사패를 받았다고 밝혔다. 이날 행사에는 윤영식 현대지에프홀딩스 사장과 권오을 국가보훈부 장관 등이 참석했다.

모범 제복근무자 포상식은 국민의 안전을 위해 헌신한 제복근무자들을 격려하기 위해 국가보훈부가 매년 개최하는 행사다. 군인과 경찰관, 소방관, 해양경찰, 교도관 등 각 분야의 모범 제복근무자를 표창하고 감사문화 확산에 기여한 기관과 단체에 감사패를 수여한다.

현대백화점사회복지재단은 2011년부터 경찰청과 함께 순직 경찰관 자녀를 대상으로 학자금 지원 사업을 진행해 왔다. 2018년부터는 지원 대상을 공무 수행 중 부상을 입은 공상 경찰관의 자녀까지 확대했다. 지난해까지 15년간 순직 경찰관 자녀 1709명과 공상 경찰관 자녀 968명 등 총 2677명에게 전달한 후원금은 49억7000만원에 달한다.

현대백화점사회복지재단은 경찰관뿐 아니라 다른 제복 공무원 가족에 대한 지원 사업도 꾸준히 확대하고 있다. 2008년 순직 소방관 자녀를 대상으로 장학금 후원을 시작했으며, 2023년부터는 육군과 함께 장학금 및 생계비 등을 지원하고 있다. 올해부터는 공군과 해군으로도 후원 사업을 확대했다.

윤 사장은 “국민의 안전을 위해 헌신한 제복 공무원들의 노고를 기억하고 그 가족을 살피는 것은 기업이 다해야 할 사회적 책임”이라며 “앞으로도 순직·공상 경찰관 자녀들이 안정적으로 학업을 이어갈 수 있도록 지원을 아끼지 않는 것은 물론, 제복 공무원을 존중하는 문화가 사회 전반에 자리잡을 수 있도록 진정성 있는 노력을 이어 나갈 것”이라고 말했다.

26일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 ‘2026년 모범 제복근무자 포상식’에 참석한 윤영식 현대지에프홀딩스 사장(오른쪽)과 권오을 국가보훈부 장관이 기념촬영을 하고 있다.

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