최근 보건의료인 국가시험 일부 과목에서 합격자 수 증가 등이 확인됐지만 정부는 전수조사 결과 인공지능(AI) 활용 부정행위를 의심할 만한 정황은 없었다고 밝혔다. 교육부는 고등학교 기말고사를 앞두고 금속탐지기 8300대를 추가 구매하는 등 대책 마련을 서두르고 있다.

보건복지부는 26일 간호사, 치과위생사, 의사 국가시험에서 일부 과목 만점자가 최근 3년간 증가한 건 맞지만 부정행위를 의심할 정황은 드러나지 않았다고 밝혔다.

서울 광진구에 위치한 한국보건의료인국가시험원의 현판 모습. 연합뉴스

복지부는 17일 이들 국가시험을 주관하는 한국보건의료인국가시험원 소관 전 직종 34개 시험의 최근 3년간 결과를 전수조사했다. 의사 국가시험 보건의약 관계 법규 과목 만점자는 2022년 20명에서 2024년 103명으로 늘었고 올해는 137명을 기록하는 등 급격히 늘었다. 간호사 시험 일부 과목에서도 만점자가 증가했다. 다만 복지부 관계자는 “합격률, 평균점수 등이 급증하거나 일관성 있게 상승하는 패턴 등은 없었다”고 설명했다.

서울시교육청은 관내 고등학교에 학급별 1대씩 금속탐지기를 구매해 총 8300대를 보급했다고 밝혔다. 금속탐지기 검사는 내신 시험실 입실 전 또는 시험 직후 전체 학생을 대상으로 한다. 감독관도 2명 이상 배치해 매 교시 복장·안경 등을 점검한다.

한국토익위원회도 이날 별도 대책을 내놨다. 앞으로 토익 시험을 볼 때 안경을 착용한 수험자는 감독관의 검사를 받고 안경테에 보안 스티커를 부착해야 한다. 개인 샤프는 사용할 수 없고 옷 단추에도 스티커를 붙여야 한다.

한편 경찰은 법학적성시험(LEET) 만점자 고(故) 이진우(32)씨의 시험 부정행위 의혹 사건과 관련해 서울 관악구 신림동 소재 이씨가 살던 집 등을 압수수색했다. 의혹의 당사자인 이씨가 사망하면서 영장에는 ‘성명불상 공범’이 피의자로 적시됐다. 경찰은 세무사 시험 부정행위 사건 피의자 한모씨에 대해 위계에 의한 공무집행방해 등 혐의로 서울중앙지방공소청에 사전구속영장을 신청했다.

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