“자연스러운 게 제일 이뻐요ㅎㅎ 저 ○○에서 수술 받았는데 자연스럽게 잘 되어서 만족도 높아요ㅎㅎ”



한 포털 카페에 성형수술을 고민한다는 글이 올라오자 이런 댓글이 달렸다. “병원 알아보는 단계다. 일단 ○○ 한 곳 골라놨고 몇 군데 더 보고 있다”며 예비 환자처럼 쓴 댓글도 있었다. 수술 후기 글에 달린 답글은 “저는 한 달 정도 힐라이트+고주파로 열심히 관리받다가 그 이후로는 가기도 귀찮고”라며 사후관리 경험까지 늘어놨다. 모두 경찰이 허위 게시물 사례로 제시한 글이다. 실제 환자가 아니라 광고업체가 중국 해킹조직으로부터 사들인 타인 계정으로 썼다.

서울경찰청 사이버수사과는 정보통신망법 위반(정보통신망 침입), 의료법 위반 등 혐의로 성형외과 4곳과 광고대행사 1곳, 직영 광고업체 2곳, 해킹조직 조직원 등 52명을 검거했다고 밝혔다. 서울경찰청 사이버수사과 제공

서울경찰청 사이버수사과는 정보통신망법 위반(정보통신망 침입), 의료법 위반 등 혐의로 성형외과 4곳과 광고대행사 1곳, 직영 광고업체 2곳, 해킹조직 조직원 등 52명을 검거해 지난달 29일 송치했다고 26일 밝혔다. 이 중 계정 판매조직원 2명은 지난달 1일 구속 송치됐다.



경찰에 따르면 이들은 2021년 8월부터 올해 7월까지 해킹된 타인 포털 계정 800여개를 이용했다. 유명 포털 카페와 미용 의료 정보 플랫폼 등에 허위 후기 게시글 등 8400여건을 올렸다.



경찰이 재구성한 대화방 자료에 따르면 성형외과 마케팅 부서와 광고대행업체는 ‘○○성형외과 바이럴방’이라는 카카오톡 채팅방에서 범행 관련 정보를 주고받았다. 성형외과 홍보팀은 환자의 시술 전후 사진과 시술 정보, 상담 때 털어놓은 고민을 메모장 파일로 정리해 넘겼다. 대행업체는 이를 토대로 환자 행세를 하며 후기를 썼다.

성형외과 홍보팀은 부정적인 후기나 댓글이 달리는지 직접 감시했다.



필요하면 ‘케어댓글’을 달게 해 여론을 관리했다. 마케팅 팀장은 “안티성이나 케어댓글이 필요한 글 발견 시 공유드리려고 합니다”라고 했다. 대행업체는 이런 게시글에 “상담 받아보라”는 식의 댓글을 달고 “케어 완료”라고 보고했다.



인기글 조작도 했다. 대행업체는 글 하나에 타인 계정 50개로 댓글을 달아 카페 인기 게시판 상단에 올렸다. 성형외과 측은 “지금은 너무 단시간에 많은 작업을 해서 작업티가 보이는 부분이 있어서요”라며 시간차를 두라고 요구하기도 했다.



대행업체는 허위 후기 댓글 100개에 50만원, 후기글 1건에 4만원, 상위노출에 월 500만원 상당을 받았다. 계정은 해킹조직에서 개당 3만원, 비실명 계정은 1만원 정도에 샀다. 이 가운데 일부는 성형외과 직영 광고업체에 5만원 정도에 되팔았다.



계정을 공급한 건 중국 칭다오의 해킹 조직이었다.이 조직은 텔레그램으로 성형 카페 등에 가입할 수 있는 포털 계정을 팔았다. 대부분 여성 명의였다. 경찰은 계좌 추적으로 판매대금을 해킹 조직에 전달한 중국 국적 조직원 2명을 구속했다. 판매총책은 신원을 특정해 인터폴 적색수배를 요청할 예정이다. 경찰은 수사 과정에서 허위광고 의뢰업체와 대행업체를 추가 포착해 수사를 넓힐 방침이다.



경찰 측은 “허위 후기는 환자의 의료기관 선택을 왜곡하고 계정 탈취·매매 수요를 만들어 해킹 조직의 범죄를 키우는 중대범죄”라고 강조했다.

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