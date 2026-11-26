연말을 앞두고 학교와 철도 등 공공부문 노동조합의 파업이 잇따르고 있다. 전국 학교 비정규직 노동자 약 4만명이 총파업에 들어가면서 교육당국은 비상 대응 체계를 가동했다.



26일 전국학교비정규직노동조합(학비노조)에 따르면 이들은 27일부터 서울 여의도에서 교육재정 사수와 비정규직 차별 해소 등을 요구하는 총파업대회를 개최한다.

학교 급식실 주방의 모습. 연합뉴스

앞서 지난 9일 전국교육공무직본부와 전국여성노동조합, 학비노조로 구성된 전국학교비정규직연대회의(연대회의)는 총파업을 예고했다. 교육부와 16개 시도교육청은 지난 9월부터 연대회의와 2026년 집단 임금교섭을 진행했지만 합의에 이르지 못했다.



학비노조는 “이번 총파업을 통해 학교비정규직 노동자의 구조적 임금차별 해소와 교육재정 사수, 교육복지 확대를 위한 정부와 교육당국의 책임 있는 대책 마련을 촉구할 것”이라고 밝혔다.



교육부와 시도교육청은 총파업에 따른 급식·돌봄 공백을 줄이기 위해 대체급식과 돌봄 대체 프로그램을 제공한다고 밝혔다. 또 기관 간 긴밀한 대응체계를 구축하기 위해 상황실을 설치하고 긴급 사안이 발생하면 함께 대응할 계획이다.



교육부는 급식 제공이 곤란할 경우 대체급식 등 학교 여건별 대응 방안을 세우도록 했다. 학교별 대체 프로그램을 운영해 돌봄학교도 정상 가동한다.



서울시교육청은 정상적인 급식이 어려운 학교는 여건에 따라 식단을 간소화하거나 대체식을 제공하도록 지침을 내렸더. 필요할 경우 학생들에게 도시락을 지참하도록 할 방침이다. 초등돌봄과 유치원 방과후 과정, 특수교육 분야에서는 기존 인력과 운영 여건을 고려해 교육활동 공백을 최소화하겠다고 설명했다.



전국철도노동조합(철도노조)도 이날 오전 9시부터 준법투쟁(안전운행투쟁)에 돌입했다.



정부와 관계기관 등에 안전인력 확충과 승진제도 개선, 추가 수당 지급 등을 요구하기 위해서다. 한국철도공사(코레일)는 비상수송대책본부를 가동해 실시간 열차 운행 상황을 점검하고 안내방송과 안내 인력 추가 배치 등을 통해 이용객 불편을 최소화하고 있다고 밝혔다. 철도노조는 사측이 진전된 교섭안을 제시하지 않을 경우 내달 10일 오전 9시부터 무기한 총파업에 돌입할 방침이다.

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