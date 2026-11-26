법무부가 검찰총장 제청 대상자에 대한 추가 천거를 받는다. 검찰총장 제청 대상자 추가 천거가 이뤄지는 것은 처음이다.



법무부는 26일 공고를 내고 30일부터 다음달 9일까지 검찰총장 제청 대상자에 대한 추가 천거 절차를 진행할 예정이라고 했다. 법무부는 지난 천거 절차 종료 후 천거 결과를 포함한 제반 사정 등을 종합해 검토한 결과, 검찰총장 후보자 추천위원회의 실질적 추천 기능을 보장할 필요가 있어 시행하는 절차라고 설명했다.

법무부. 연합뉴스

앞서 법무부는 지난달 13일 문무일 전 검찰총장이 위원장인 검찰총장 후보 추천위를 구성해 같은 달 14∼21일 천거 절차를 한 차례 진행했다. 지난 천거를 통해 이정현 검찰총장 직무대행, 박철우 서울중앙지방공소청장, 검사장 출신인 예세민 변호사 등이 차기 검찰총장 후보로 거론됐다. 이때 진행된 천거 효력은 그대로 유지된다.



추천위는 심사 대상자 적격 여부를 판단해 검찰총장 후보자로 3명 이상을 법무부 장관에게 추천하고, 이후 장관이 1명을 대통령에게 제청한다. 검찰총장 후보 추천위 제도가 도입된 2013년 이래로 추가 천거 절차가 진행되는 건 이번이 처음이다. 한 전직 검찰 고위 간부는 “추천위가 앞선 천거 절차에서 추천된 후보들로는 추천 절차를 진행하기 어렵다고 판단했을 수 있다”고 했다. 검찰총장 자리는 윤석열 전 대통령이 임명한 심우정 전 총장이 지난해 7월 사퇴한 뒤 2년 4개월째 공석이다.

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