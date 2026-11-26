한국은행이 기준금리를 현행 3%에서 3.25%로 인상했다. 지난 7월과 8월에 이어 올해 세 번째 인상이다. 한은은 또 내년 경제성장률 전망치를 4.1%로 대폭 상향 조정하고, 6개월 후 조건부 금리 전망 상단을 3.75%로 높여 내년 상반기에도 금리 인상 기조를 이어갈 것으로 보인다.

한국은행 금융통화위원회는 26일 올해 마지막 통화정책방향 회의를 열고 기준금리를 연 0.25%포인트 인상했다. 이로써 우리나라 기준금리는 2024년 11월 이후 2년 만에 가장 높은 수준이 됐으며, 미국과의 금리 차는 0.75%포인트로 좁혔다.

신현송 한국은행 총재가 26일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 통화정책방향 결정회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 사진공동취재단

한은은 금리를 인상한 이유로 강한 경제 성장세와 높은 물가를 꼽았다. 신현송 한은 총재는 “금리 인상은 미래 물가 상승 가능성에 대한 선제 대응이자 가시화된 상승세에 직접 대응하는 것”이라며 “고유가 장기화로 비용압력의 가격 전가가 이어지는 가운데 성장세 강화로 수요측 압력도 점차 확대되리라는 예상을 반영한 결과”라고 설명했다.

반도체 수출 호황에 힘입어 올 3분기(7~9월) 실질 국내총생산(GDP)은 전기 대비 1.0% 깜짝 성장했다. 한은은 이런 성장세가 물가에 미칠 영향을 주시하고 있다. 지난달 소비자물가와 근원물가(변동성이 큰 에너지·식료품을 제외한 기조적 물가 흐름) 상승률은 각각 2.8%로 모두 목표치(2%)를 웃돌고 있다. 여기에 내년 반도체 기업 성과급 지급 등으로 소비가 확대되면 수요측 물가 상승 압력이 더 커질 수 있다.

금통위원들의 6개월 후 기준금리 전망은 3.50%와 3.75%에서 팽팽히 맞섰다. 점도표 중간값은 3.50%지만, 금리 전망 상단이 3.75%로 높아진 데다 현 수준보다 0.50%포인트 높은 금리를 제시한 점도 늘었다는 점에서 매파적(통화 긴축 선호)이라는 평가가 나온다.

한은은 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치도 3.3%에서 3.9%로 상향 조정했다. 내년 성장률은 2.9%에서 4.1%로 대폭 올려잡았다. 이 조정 폭은 한은이 경제성장률 전망을 시작한 2008년 12월 이후 최대치다. 한은은 “내년에도 견조한 AI 투자 수요를 기반으로 수출과 투자가 높은 증가세를 지속하고, 소비도 소득 여건 개선, 재정지출 확대 등으로 회복세가 점차 강화될 전망”이라고 밝혔다. GDP 통계 산출 방식도 영향을 미쳤다. 한은은 실질 GDP를 직전 연도 가격 구조를 가중치로 쓰는 연쇄가중법으로 산출한다.

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