선거일 전 180일부터 선거에 영향을 미치는 문서의 배부·살포를 금지한 구 공직선거법 조항이 헌법에 어긋난다는 헌법재판소 결정이 나왔다.

헌재는 26일 옛 공직선거법 제93조 1항 본문 중 ‘문서 배부·살포’에 관한 부분과 이를 위반하면 처벌하도록 한 제255조 2항 5호의 관련 부분이 재판관 전원일치 의견으로 위헌이라고 결정했다.

서울 종로구 헌법재판소의 깃발이 바람에 날리고 있다. 뉴스1

헌재는 “심판 대상 조항은 각종 선거가 맞물려 돌아가는 현실에서 선거와 관련한 국민의 자유로운 목소리를 상시적으로 억압하는 결과를 초래한다”고 지적했다. 이어 “발생할 수 있는 경제력 차이에 따른 선거 기회 불균형 문제는 공직선거법상 선거비용 제한·보전 제도를 통하거나, 매체의 종류·규격을 제한하거나 매체를 통한 정치적 표현행위의 구체적 방법 내지 총비용 등을 규제하는 제도를 둠으로써 방지할 수 있다”고 덧붙였다. 다만 정정미·조한창·정계선 재판관은 별개의견으로 “배부 방식, 기회나 횟수까지 규율하는 것은 실현가능성이 없다”고 짚었다.

2023년 8월 개정된 현행 공직선거법에선 문서 살포를 금지하는 기간이 120일로 줄었다. 현행법의 해당 조항에 대한 위헌 제청도 제기돼 있다.

헌재는 이날 국내 체류 외국인의 정치활동을 원칙적으로 금지하는 출입국관리법이 과잉금지원칙에 위배돼 외국인의 표현의 자유를 침해하므로 헌법에 합치되지 않는다고 재판관 6대 3의 의견으로 결정했다. 헌재는 “해당 조항의 ‘정치활동’에 포함될 여지가 있는 모든 활동이 대한민국 국민의 자주적 주권 행사와 관련 있다거나 대한민국 안전·질서·이익에 위험을 가한다고 볼 수는 없다”고 했다.

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