헌법재판소가 26일 과잉금지원칙을 근거로 선거 후보자와 유권자, 국내 체류 외국인의 정치적 표현의 자유를 과도하게 제한하는 법률 조항들에 잇따라 제동을 걸었다. 다만 이번 위헌 결정은 2023년 개정 전의 옛 공직선거법에 대한 것으로, 현재 시행 중인 선거일 전 120일 규정의 효력에는 직접 영향을 미치지 않는다.

헌재는 이날 선거일 전 180일부터 선거일까지 선거에 영향을 미치는 문서의 배부·살포를 금지한 옛 공직선거법 조항을 위헌이라고 결정했다. 2022년과 2023년 ‘인쇄물’ 배부·살포 등 금지 조항에 대한 헌법불합치 결정에 이어 ‘문서’ 배부·살포 금지 역시 위헌이라고 판단한 것이다.

헌재, 위헌제청·헌법소원 선고 김상환 헌법재판소장(가운데)과 헌법재판관들이 26일 위헌제청·헌법소원 선고를 위해 서울 종로구 헌법재판소 대심판정에 자리하고 있다. 연합뉴스

헌재는 “심판대상조항은 후보자의 정치적 표현의 자유를 제한할 뿐 아니라, 후보자에 비해 선거운동의 허용영역이 상대적으로 좁은 일반 유권자에 대해서는 더욱 광범위하게 정치적 표현의 자유를 제한한다”고 했다.

구 공직선거법 93조 1항은 선거일 전 180일부터 선거일까지 정당이나 후보자를 지지·추천 또는 반대하는 내용의 사진, 인쇄물, 문서 등을 배부·살포할 수 없도록 하고 있다. 동법 255조 2항 5호 등은 이를 위반한 경우 처벌하도록 한다.

헌재는 2022년 7월 해당 조항의 ‘벽보 게시’, ‘인쇄물 배부·게시’, ‘광고, 문서·도화 첩부·게시’ 금지 부분에 대해 헌법불합치 결정을 내렸다. 이어 2023년 3월에는 ‘인쇄물 살포’를 금지한 부분에 대해서도 헌법불합치 결정을 했다.

현행 공직선거법은 헌재의 잇따른 헌법불합치 결정에 따라 2023년 개정을 통해 규제 기간을 선거일 전 180일에서 120일로 단축했다. 정치적 표현의 자유를 확대하기 위한 것이지만, 선거에 영향을 미치기 위해 정당이나 후보자를 지지·추천·반대하는 내용이 담긴 광고·문서·인쇄물 등을 배부·살포하는 행위에 대한 규제는 유지되고 있다. 이번 위헌 결정은 개정 전 180일 규정에 관한 것으로, 현행 120일 규정의 효력에는 직접적인 영향을 미치지 않는다.

중앙선거관리위원회는 2023년 개정 논의 과정에서 ‘선거운동이 아닌 인쇄물을 통한 정치적 의사 표현은 상시 허용하자’는 규제 완화 의견을 제출했다.

선관위 관계자는 “이날 결정을 보면 헌재가 단순히 기간만 문제 삼는 것은 아닌 것으로 보인다”며 “120일 규정에 대한 위헌 제청도 제기돼 있어 앞으로 어떻게 헌재가 판단할지는 또 봐야 한다”고 말했다. 법조계 일각에선 이번 헌재 결정을 토대로 선거 전 120일 금지 조항 역시 위헌으로 보지 않겠느냔 관측도 나온다.

헌재가 정치적 표현의 자유를 강조하는 결정을 내렸다고 해서 현행 120일 규제까지 완화해야 하는지를 두고는 의견이 엇갈린다. 공직선거법 개정 당시 국회 정치개혁특별위원회 위원으로 활동했던 더불어민주당 한 의원은 “120일 규제도 위헌 판단의 대상이 될 수는 있겠지만, 선거운동이 혼잡해질 것”이라며 “헌재가 모든 기간 규제를 없애라고 권고하면 선거운동하는 입장에서야 당선 무효 소송 같은 시비를 없앨 수 있지만 선거 비용이 증가하고, 선거운동이 우후죽순으로 벌어질 우려가 있어 개정 당시 기간 단축으로 위헌 시비를 피했다”고 설명했다.

이날 헌재는 외국인의 국내 정치활동을 전면적으로 금지한 출입국관리법 제17조 제2항 위헌확인 헌법소원에서도 헌법불합치 결정을 내렸다.

헌법불합치 결정이란 법률의 위헌성을 인정하면서도 법적 안정성을 위해 한시적으로 놔두는 것이다. 국회는 2028년 12월 31일까지 해당 조항을 개정해야 한다.

몽골 국적으로 유학 체류 자격을 부여받은 청구인들은 2021년 20대 대선을 앞두고 예비 후보자들에게 외국인 기본권을 보장하는 정책을 요청할 계획이었다. 그러나 외국인의 정치활동을 금지한 출입국관리법에 의해 가로막히자 표현의 자유와 일반적 행동자유권이 침해됐다며 같은해 7월 헌법소원 심판을 청구했다.

출입국관리법 제17조 제2항은 ‘대한민국에 체류하는 외국인은 이 법 또는 다른 법률에서 정하는 경우를 제외하고는 정치활동을 해서는 안 된다’고 규정한다.

헌재는 외국인의 정치활동이 모두 허용돼야 하는 것은 아니지만, 금지할 필요가 있는 활동을 구체적으로 열거하는 입법 형식을 취할 필요가 있다고 봤다. 해당 조항을 그대로 둔 채 ‘정치활동’의 범위를 축소 해석하는 방식으로는 충분치 않다고 했다. “법을 위반하면 강제퇴거까지 당할 수 있는 상황에서, 위험을 무릅쓰고 계획했던 활동으로 나아가기보다 이를 단념하기 쉽다”는 이유에서다.

반면 정형식·김복형·조한창 재판관은 해당 조항이 명확성 원칙과 과잉금지원칙에 위배되지 않는다며 표현의 자유를 침해하지 않는다는 반대의견을 냈다.

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