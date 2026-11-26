정부가 무고성 아동학대 신고로부터 교사를 보호하기 위해 정서적 학대의 판단 기준을 명확히 하고 수사 절차를 개선한다. 악성민원으로 교육활동을 침해한 보호자의 학교 출입 제한도 추진한다.



한성숙 국무총리는 26일 정부세종청사에서 주재한 제18회 국가정책조정회의에서 “아동학대로부터 학생을 보호하는 것은 무엇보다 중요하다”면서도 “무고성 아동학대 신고와 악성민원으로 정당한 교육활동마저 위축되지 않도록 교사가 안심하고 소신껏 학생지도에 전념할 수 있는 교육환경도 보장돼야 한다”고 강조했다. 무고성 신고를 당한 교사가 3∼6개월간 수사를 받는 현실도 거론했다.

교육부 등 관계부처가 발표한 방안에 따르면 정부는 대법원 판례에 담긴 정서적 학대 판단 기준을 아동복지법 개정안에 반영한다. 초·중등교육법도 개정해 정당한 교육활동과 생활지도는 원칙적으로 아동복지법 적용에서 제외하되, 사회통념상 합리적인 범위를 벗어나 학생에게 해를 끼친 경우는 예외로 둔다. 경찰은 신고를 뒷받침할 자료가 없고 혐의 없음이 명백하면 입건 전에 사건을 종결하도록 절차를 정비한다.



2027년부터 교원에 대한 외부 변호사 비용 지원 한도를 수사 단계 330만원에서 500만원, 소송 단계는 심급별 660만원에서 1000만원으로 높인다. 교육활동을 침해한 보호자의 학교 출입 제한도 교원지위법에 추가할 방침이다. 한 총리는 “교사 개인에게 집중되는 악성 민원에 대해서는 학교와 교육청 등 교육기관이 책임 있게 대응하도록 해 교원에 대한 지원과 보호를 강화하겠다”고 밝혔다.



개인정보 과다 수집 방지책도 마련됐다. 개인정보보호위원회 조사에서 754개 사업자가 129개 공공기관 홈페이지를 대상으로 자동 정보 수집인 ‘스크래핑’을 이용하는 것으로 파악됐다. 정부는 기존 서비스가 중단되지 않도록 하면서 공공기관이 필요한 정보만 안전하게 제공하는 방식으로 정보 전송체계를 단계적으로 바꿀 방침이다.

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