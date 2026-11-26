정부가 내년 수도권에서 5만6000호 규모의 공공주택 입주자를 모집한다. LH의 미분양 매입확약 대상을 민간택지까지 넓히고, 인허가 절차를 간소화해 신규택지 발표부터 착공까지 걸리는 기간도 단축한다. 서울 집값 하락세가 확산하는 가운데 공급 역량을 총동원해 시장 안정 흐름을 굳히겠다는 취지다. 전문가들은 공급 확대에 대한 기대감이 매수심리를 누그러뜨릴 순 있지만, 실제 공급을 위해선 공사비 현실화 등 넘어야 할 산이 적지 않다고 지적했다.

김이탁 국토교통부 1차관이 26일 서울 종로구 정부서울청사 브리핑룸에서 제4차 주택공급 정례브리핑을 하고 있다. 뉴시스

국토교통부는 26일 제4차 주택공급 정례브리핑에서 이러한 내용을 담은 제4차 주택공급안을 발표했다.



내년 모집 물량은 총 5만6000호(공공분양 3만5000호, 공공임대 2만1000호)로 최근 5년 연평균의 두 배에 달한다. 올해 전망치(3만9000호)보다도 44% 늘어난 규모다. 서울에 3000호, 경기도에 2만7000호, 인천에 5000호의 공공분양이 이뤄질 예정이다. 3기 신도시 남양주왕숙(6800호)과 수원당수(3200호) 등에서 분양을 진행하고, 서울 쌍문역·방학역과 인천 제물포역 등 도심 공공주택 복합사업 3800호도 처음 모집하기로 했다.



공공임대주택은 서울 1000호, 경기 1만7000호, 인천 3000호의 입주자를 모집한다. 남양주왕숙(2100호)과 부천대장(1100호) 등 3기 신도시를 비롯해 과천주암(406호), 구리갈매역세권(362호), 서울 영등포(354호) 등이 포함됐다. 공공임대 모집 시기는 입주 1년 전에서 2년6개월 전으로 앞당겨 전국 1만호를 조기 모집하기로 했다.

미분양 발생 시 LH가 약정 가격으로 주택을 사들이는 미분양 매입확약 대상도 공공택지에서 민간택지로 확대한다. 수도권 규제지역 내 전용 30∼85㎡ 아파트·연립주택이 대상으로 2028년까지 착공 가능한 사업장이어야 한다. 내년 상반기 조기 착공 시 매입 가격에 최대 혜택을 주고 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 인센티브 등 금융 지원도 제공한다. 지방을 중심으로 시행해온 준공 후 미분양 아파트 매입사업은 수도권 비규제지역까지 확대해 무주택 서민층을 위한 공공임대주택으로 중점 공급한다. 이미 지어진 주택을 활용하는 만큼 신규 건설에 필요한 시간을 줄여 전월세 시장 안정에도 기여할 수 있다는 것이 정부의 판단이다.



공급에 속도를 내기 위한 제도 정비도 추진한다. 택지 조성 절차 개선으로 발표부터 착공까지 기간을 68개월에서 37개월로 줄이고, 전략환경영향평가 간소화를 김포아라·구리건원 등 신규택지 6곳에 처음 적용해 내년 2월쯤 지구 지정을 마칠 계획이다.



전문가들은 민간의 사업 불확실성을 줄인 점을 긍정 평가하면서도 실제 입주까지 시차와 사업성 문제가 남았다고 지적했다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 이날 통화에서 “공급 의지가 추격 매수 심리를 진정시킬 수 있지만 토지보상, 인허가, 공사비, 교통망 확충 등 과제가 있다”고 설명했다. 박합수 건국대 부동산대학원 교수는 “표준건축비를 기본형 건축비 수준으로 높이고 3기 신도시 용적률을 300∼350%로 상향하는 방식이 필요하다”고 했다. 건축비 상향으로 건설사들의 이익을 보장, 참여도를 높이고 용적률 상향으로 얻은 이익을 임대주택 건설과 토지보상 재원으로 돌리는 선순환이 필요하다는 것이다.

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