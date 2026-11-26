미국 무역대표부(USTR)는 과잉생산과 관련해 한국의 국가전략산업 육성 정책, 국책은행을 통한 우대 대출 등 광범위한 산업 전략을 문제 삼았다. 하지만 미국 역시 반도체과학법 등을 통해 막대한 보조금과 세제 혜택을 제공하며 자국의 전략산업을 육성해왔다는 점에서 ‘이중 잣대’라는 비판이 제기된다.

미 무역대표부(USTR)가 25일(현지시간) 반도체 등 한국 주력 산업의 정부 지원을 문제 삼아 ‘과잉생산 관세’ 부과를 예고하면서 협의가 만족스럽지 않을 경우 25% 관세 부과를 검토할 수 있다고 밝혀 한·미 간 통상 긴장이 고조되고 있다. 사진은 태극기를 배경으로 도널드 트럼프 미국 대통령의 3D 프린팅 모형이 놓여 있는 모습. 로이터연합뉴스

◆이재명정부 123대 국정과제까지 언급



USTR은 25일(현지시간) 한국에 대한 조사 보고서에서 △국가전략산업 육성 정책 △국책은행을 통한 우대 대출 △중국 등 비시장경제국으로부터의 직접투자 또는 수입 장려 또는 이에 대한 대응 미흡 △외국인 노동자 등에 대한 불충분한 노동권 보호에 따른 제조업 생산비용 절감 등을 문제 삼았다. 이로 인해 한국이 시장경제 원리에 따랐을 때 형성됐을 수준 이상의 제조업 생산능력을 갖추게 됐다는 것이다.



USTR은 2021~2025년 한국의 국내총생산(GDP)에서 제조업이 차지하는 비중이 평균 28.3%로 미국(9.9%)의 3배에 육박하고, 상품 수출이 GDP에서 차지하는 비중도 35.9%로 미국(7.1%)의 5배 이상이라면서 한국이 국내에서 흡수하지 못하는 생산량을 해외 시장에 떠넘김으로써 미국 경제에 피해를 주고 있다고 주장했다.

특히 보고서는 인공지능(AI) 3대 강국 도약 등을 목표로 이재명 정부가 지난해 내놓은 123대 국정과제를 비롯해 2024년 발표된 ‘제1차 국가전략기술 육성 기본계획’, 2021년의 ‘K-반도체 전략’, 2019년 나온 ‘미래자동차 산업 발전전략’ 등을 언급했다. USTR은 이재명 정부가 반도체 생산능력 확대와 AI 개발 인프라 구축 등 각종 목표를 제시한 것과 달리 국내 소비나 노동자 보상 확대를 위한 목표는 설정하지 않은 것으로 보인다고 지적했다.



산업별로도 자동차·반도체·석유화학을 과잉생산의 핵심 분야로 지목하면서 최근 수년간 발표된 한국 정부의 첨단산업 육성·지원책을 구체적으로 명시했다.

반도체. 게티이미지뱅크

또 USTR은 한국의 메모리 반도체 시장 지배력을 미국의 경제안보 위험 요인으로 지목하기도 했다. 삼성전자와 SK하이닉스 2곳이 세계 D램 시장 70% 이상, 낸드플래시 시장 51% 점유하고 있다면서 한국에 집중된 메모리 반도체 생산이 자연재해나 생산·물류 차질 발생 시 공급망의 병목 지점이 될 수 있다고 주장했다. 2024~2025년 국내 자동차 판매량은 1.1% 감소했지만 생산은 2.9% 증가했다는 점도 지적했다.



USTR은 한국의 대미 상품무역 흑자가 2021년 285억달러(약 38조2700억원)에서 지난해 552억달러(약 74조1200억원)로 약 94% 증가했다는 점도 문제 삼았다. 자동차, 정보통신기술(ICT), 기계, 화학 등 한국 정부의 산업 육성 정책에 직간접적으로 혜택을 받은 분야가 대미 무역흑자를 주도했다는 것이다. USTR은 미국의 지속적인 무역적자가 제조업 생태계와 전문기술, 노하우의 상실은 물론 미래 혁신과 성장의 저해로 이어졌다고 주장했다.



이 밖에도 한국이 중국 등 비시장경제국으로부터 저렴한 중간재를 수입해 완제품을 생산함으로써 인위적으로 수출 경쟁력을 확보하고 있으며, 중국으로부터의 외국인 직접투자를 통제하는 데 실패함으로써 중국이 한국 산업을 통해 자국의 과잉생산을 해외로 내보낼 수 있게 한다고 봤다. 한국의 노동자 권리 보호가 충분치 않아 저임금으로 생산비용을 낮추고 수출 경쟁력을 높이는 구조라는 지적도 했다.



◆디지털규제 등 추가 통상 압박 가능성



USTR의 이날 발표는 도널드 트럼프 미국 대통령이 중간선거 패배에도 ‘관세 마이웨이’가 이어지고 있음을 단적으로 보여준다. 미국이 향후 협의가 만족스럽지 않을 경우 최대 25% 관세를 부과할 수 있다고 한 점에서 추가적인 통상 압박이 이어질 가능성이 크다.



일례로 미 정치전문매체 폴리티코는 지난 22일 USTR이 한국과 유럽연합(EU), 호주 등의 디지털 규제에 대해 무역법 301조에 따른 조사를 검토하고 있다고 보도했다. 조사가 현실화할 경우 트럼프 행정부 집권 2기 들어 강제노동과 제조업 과잉생산에 이은 세 번째 무역법 301조 조사가 될 수 있다. 조사가 추가 관세 조치로 이어질 경우 ‘15% 관세 상한’에 대한 불확실성이 커지면서 한·미 간 통상 갈등이 불거질 수 있다는 우려가 나온다.

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