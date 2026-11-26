도널드 트럼프 행정부의 일방적인 추가 관세 부과 움직임에 경제주체들이 반발하고 나섰다.

허야둥 중국 상무부 대변인은 26일 정례브리핑에서 관련 질문에 “이것은 전형적인 일방주의 행위로 국제경제질서를 심각하게 훼손하고 세계무역기구(WTO) 규칙을 심각하게 위반하는 것”이라며 “중국은 이에 단호히 반대한다”고 밝혔다. 이어 “미국이 잘못된 조치를 바로잡고 대화와 협상을 통해 문제를 해결하는 올바른 궤도로 돌아올 것을 촉구한다”고 말했다. 중국 관영 글로벌타임스는 “미국의 신뢰도를 스스로 깎아 먹는 일”이라고 비판했다. 미국은 중국에 대해서는 20%를 제시하면서 내년 1월 10일 만료되는 미·중 무역 휴전이 연장되지 않을 경우 이를 최대 40%로 높이겠다고 압박했다. 이 경우 기존 관세율 25%가 유지되고 있어 최대 65%까지 치솟을 수 있다.

궈자쿤 중국 외교부 대변인. EPA연합뉴스

유럽연합(EU)도 “유럽이 과잉 생산의 원천이라는 전제를 거부한다”고 반발했다. 올로프 길 EU 집행위원회 대변인은 이날 “유럽은 오히려 과잉생산의 영향을 가장 크게 받는 지역 중 하나”라면서 “EU 집행위원회는 이 문제에 대한 공동 대응이 이뤄지지 않은 데 대해 유감을 표한다”고 덧붙였다.

일본 정부도 공개적으로 유감을 표명했다. 기하라 미노루 관방장관은 26일 기자회견에서 “일본에는 비시장적 정책, 관행이나 구조적 과잉생산 능력은 존재하지 않는다. 제3국의 과잉생산 능력에 대해서도 일·미(미·일)는 협력해 대응해 왔다”며 “그럼에도 일본에 대한 조치안을 발표한 것은 유감이며, 그 사실을 이미 미국에 전달했다”고 말했다.

기하라 미노루 일본 관방장관. AFP연합뉴스

인도는 “구조적인 과잉생산은 없다”면서도 미국과의 무역 협상을 신속히 타결하기 위해 협의하겠다는 입장을 밝혔다. 미국 정부는 인도산 제품에 베트남, 말레이시아 등 경쟁국에 책정된 세율보다 낮은 17% 관세율을 책정했지만, 미국과 무역협정을 맺지 못하면 최대 25%까지 관세를 부과할 수 있다고 압박하고 있다. 과잉생산 조사 결과와 별도로 항공기와 설탕에 추가 관세가 예고된 브라질도 “위협에 굴복하지 않겠다”고 밝혔다.

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