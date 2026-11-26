더불어민주당과 조국혁신당이 26일 ‘조작기소 특별검사’ 후보로 검사 출신 이임성 변호사와 판사 출신 이정훈 변호사를 각각 추천했다. 다만 민주당이 추천한 이 변호사는 검사의 보완수사권 폐지에 반대하고 조희대 대법원장 탄핵 추진에 우려를 표한 법조계 성명에도 참여한 이력이 있다. 민주당의 검찰·사법개혁 기조와는 다소 다른 입장이어서 논란이 예상된다.

민주당 전은수 원내대변인은 26일 국회 브리핑에서 이 변호사를 추천하며 “이임성 변호사는 가장 치우침 없이 공정하게 수사할 적임자”라고 밝혔다. 사법연수원 21기인 이 변호사는 서울중앙지검 부부장검사와 의정부지검 부장검사를 지냈다. 경기북부지방변호사회 회장과 대한변호사협회 총회의장 등을 거쳐 현재 법조윤리협의회 위원장을 맡고 있다.

이 변호사는 과거 지역 언론 기고문에서 검사의 직접수사를 제한하는 데 동의하면서도 기소를 위한 보완수사권은 유지해야 한다고 주장했다. 경찰에 수사권이 집중될 경우 견제 장치가 약화될 수 있다며 검사의 수사지휘권 유지와 경찰 사건 전건송치제도 복원도 제안했다. 지난 23일에는 조 대법원장 탄핵 추진에 우려를 표한 전임 지방변호사회장 협의회의 공동성명에 이름을 올렸다. 이에 대해 민주당 한 의원은 “민주당이 다양한 의견을 존중하고 반영한 인선이라는 점에서 의미가 있고, 그만큼 더 공정하고 정의롭게 수사할 수 있는 후보라고 본다”고 말했다.

혁신당은 판사 출신 이정훈 변호사를 추천했다. 사법연수원 31기인 이 변호사는 서울중앙지법과 서울행정법원, 서울고법, 대법원 등에서 근무했다.

국민의힘은 조작기소 특검법을 이재명 대통령 사건의 공소취소를 위한 ‘이재명 탈옥법’으로 규정하며 후보 추천을 거부했다. 정점식 원내대표는 후보자들을 향해 “파렴치한 재판 부정행위의 공범이 되고자 한다면 굳이 말리지 않겠으나 법의 심판은 피할 수 없을 것”이라고 말했다. 이 대통령은 추천된 후보 중 1명을 3일 이내에 임명해야 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지